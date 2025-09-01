Este domingo en Estados Unidos se jugó la final de la Leagues Cup, encuentro que tenía como protagonista al Inter Miami de Falcón y Lionel Messi, además del Seattle Sounders, conjunto que sorprendió al elenco de las “Garzas” al derrotarlas por un contundente 3-0, llevándose así el título de campeón.

Sin embargo, lo que dio la vuelta al mundo no fue el resultado en sí, más bien fue la polémica trifulca que se dio al final del encuentro y que dejó varias escenas lamentables, la más importante el escupitajo de Luis Suárez a un funcionario de Seattle, pero también hubo otro particular hecho que involucra al ex Colo Colo, Maximiliano Falcón.

La polémica que rodea a Maxi Falcón en Estados Unidos:

Al finalizar el encuentro disputado en Lumen Field, Seattle, varios jugadores de ambos clubes se vieron envueltos en una dura trifulca al centro del campo, sin embargo, en las imágenes televisivas se puede captar a Falcón como uno de los protagonistas principales de esta discusión.

Maxi Falcón se ve involucrado en polémica pelea en Estados Unidos. (Foto: Rich Lam/Getty Images)

Las imágenes captan cuando el charrúa intentó sacar de la pelea principal a un rival, aunque de muy mala manera, tomándolo del cuello , en una situación que casi parece un ahorcamiento, situación que no hizo más que encender aún más a sus rivales, quienes cargaron con todo contra el uruguayo.

Incluso en las imágenes se ve como un miembro del staff de Seattle Sounders, al ver la acción de Falcón, se fue con todo contra el ex Colo Colo y le lanzó dos duros golpes al zaguero, que lejos de detenerse buscó seguir en la gresca.

Accionar que Falcón vuelve a repetir, ahora en Estados Unidos, ya que recordemos que en el Cacique el uruguayo vivió una serie de situaciones de índole similar, recordada es la agresión a Valber Huerta durante un clásico contra la UC.

Revisa las imágenes de la agresión de Falcón a un rival en la Leagues Cup: