La selección de Uruguay logró algo que la Roja no estuvo ni cerca y amarró su clasificación al Mundial 2026. Lo hizo bajo el alero de Marcelo Bielsa, quien este martes 9 de septiembre tendrá un partido muy especial ante la selección chilena, donde dirigió en las Eliminatorias y la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010.

En ese contexto, el golero titular de la Celeste sabe perfectamente el contexto que vive el Equipo de Todos. De hecho, el combinado adiestrado interinamente por Nicolás Córdova llegará tras perder con elocuencia ante Brasil por 3-0 en el estadio Maracaná.

Sergio Rochet dejó palabras que pueden servir para que los pupilos de Córdova se crean un poco más el cuento. “Sabemos que Chile es una Selección que está golpeada, ya descalificada. Pero tienen un buen recambio y mucha gente que se quiere mostrar. Eso lo hace difícil“, aseguró el meta de 32 años.

Sergio Rochet es el portero de Inter de Porto Alegre en Brasil y de la selección uruguaya. (Andres Pina/Photosport).

Dentro de los futbolistas nuevos que destacaron en la lista de Córdova apareció Iván Román, el zaguero central de Atlético Mineiro de Brasil. También estuvo Darío Osorio, aunque el extremo zurdo del Midtjylland danés fue liberado de la convocatoria por un desgarro. El lateral derecho de Palestino Ian Garguez también figura entre las generaciones noveles. Y Emiliano Ramos de Everton.

Iván Román persigue a Gabriel Martinelli en el duelo de Chile vs Brasil. (Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport).

Sergio Rochet, el portero de Uruguay le deja una alerta a la Roja

En Uruguay, eso sí, da lo mismo que la Roja no tenga ninguna opción de clasificar al Mundial. La idea es cerrar con una victoria la ruta mundialera en el Estadio Nacional. “Vamos a hacer nuestro juego, como hacemos en todas las canchas”, dijo Sergio Rochet.

“Con la responsabilidad de representar a Uruguay aunque ya tengamos el objetivo cumplido“, apuntó el golero, quien también jugó en Nacional de Montevideo y el Groningen de Países Bajos. Un golero que ya suma 34 partidos internacionales con la Celeste.

Sergio Rochet junto a Federico Valverde celebran la clasificación de Uruguay al Mundial. (Ernesto Ryan/Getty Images).

Y tomó la vacante que dejó el experimentadísimo Fernando Muslera, quien regresó de Europa tras una larga estadía y hoy milita en Estudiantes de La Plata en Argentina. Habrá que ver si esos elogios son sólo buena crianza o algo que Rochet piensa de verdad…

¿A qué hora juega la Celeste vs Chile en las Eliminatorias 2026?

Chile recibirá a Uruguay en el Estadio Nacional este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas.