Parece mentira que Marcelo Bielsa la está pasando mal durante su estancia en la selección de Uruguay. Más allá de los resultados futbolísticos, una serie de renuncias dentro del cuadro nacional provocan múltiples críticas hacia el rosarino. La última de ellas, muy significativa.

A tres semanas del inicio de la Copa América 2024, en Estados Unidos, uno de sus máximos goleadores históricos, Edinson Cavani comunicó en redes sociales su renuncia indeclinable al equipo. Lo que deja al Loco sin una importante opción en ataque.

“Mi querida celeste: solo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras, pero de sentimientos profundos”, inició su declaración el Matador, quien luego pasó a los agradecimientos.

“Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años. Fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo, mi país”, complementa Cavani en Instagram.

Junto con justificar que “hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa en mi carrera”, el goleador manifiesta que “decido dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta”.

Los números de Cavani en la selección de Uruguay

En 19 años de carrera, el nacido en Salto defendió a La Celeste desde selecciones juveniles. A nivel profesional, disputó un total de 136 juegos oficiales, donde termina con un registro de 58 goles (segundo máximo anotador histórico) y 17 asistencias.

En su trayectoria, Cavani participó con Uruguay en cinco Copas América, donde fue campeón en Argentina 2011, además de cuatro Mundiales, con su mejor registro en Rusia 2018, donde anotó en tres oportunidades.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.