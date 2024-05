Gonzalo Jara golpea la mesa por el dedito a Cavani: "No me arrepiento, ¿quién no la hizo?"

Falta poquito para una nueva Copa América y el ex defensa de la selección chilena, Gonzalo Jara, recordó el polémico incidente con Edinson Cavani en la edición que terminó con La Roja campeona contra Argentina en el Estadio Nacional.

En el duelo por los cuartos de final de la Copa América de Chile 2015, Gonzalo Jara le introdujo el dedo en el ano de forma “sutil” a Cavani. El charrúa reaccionó con un golpe y se fue expulsado, dejando a Uruguay con 10 jugadores.

Finalmente, Chile llegó a la final, pero Jara no pudo ser parte de ese partido, sancionado por oficio por su acción. Jarita ahora asegura que no se arrepiente en lo absoluto.

“Si la consecuencia de esto fue que Uruguay jugara con 10 y que nosotros fuéramos campeones de América, no me arrepiento”, dijo Jara tajante en el programa Generación Dorada de Canal 13.

“¿Quién no la hizo?”

El ex zaguero sentenció que “no me arrepiento en absoluto. ¿Quién no la hizo de los que jugaron fútbol? ¿Quién no pisó a un compañero? Era algo que después sale como se vio, y es lamentable, pero no me arrepiento para nada”.

Cabe recordar que el dedito de Jara volvió a atormentar a Cavani hace poco, puntualmente en el último Superclásico argentino entre River Plate y Boca Juniors. El uruguayo de los xeneizes tuvo un cruce con Paulo Díaz y el chileno le mostró el dedo, en clara alusión al episodio de Copa América.

Tras ser campeón de Copa América en 2015 y 2016, la selección chilena cayó en un pozo viendo los títulos de Brasil en 2019 y Argentina en 2021. Este año la Copa América 2024 asoma como una nueva oportunidad, aunque la apuesta se vea muy difícil.

Jara no se arrepiente del dedo a Cavani.

En Estados Unidos 2024, La Roja integra el Grupo A junto a Perú, Argentina y Canadá. Uruguay quedó sorteado en el Grupo C con el anfitrión (EE.UU.), Panamá y Bolivia.

