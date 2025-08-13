Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Gonzalo Jara advierte a U de Chile con una movida de Independiente: “Puede hacer mucho daño”

El campeón con los azules asegura que la defensa bullanguera corre un serio peligro por los movimientos de los argentinos.

Por Cristián Fajardo C.

La zona defensiva de la U puede sufrir con Independiente.
© JAVIER SALVO/PHOTOSPORTLa zona defensiva de la U puede sufrir con Independiente.

Universidad de Chile recibe esta noche a Independiente, por el primer partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde se espera un Estadio Nacional lleno hasta las banderas.

Un duelo que estará marcado por juegos bastante tácticos y donde Gustavo Álvarez le debe ganar el desafío a Julio Vaccari, quien llega con cuatro partidos sin saber de victorias.

Por lo mismo, hay posiciones que serán clave para definir el encuentro de ida, donde un campeón con la U adelanta cuál será uno de los puestos que puede marcar la noche.

En ese sentido advierte a los azules que están con confianza: “Dentro de eso, Independiente le puede hacer mucho daño como lo hizo Estudiantes también“.

Gonzalo Jara manda una advertencia a la defensa de la U. FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Gonzalo Jara manda una advertencia a la defensa de la U. FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Felipe Loyola responde con mucho cariño a Álvarez en U de Chile: “Vienen muy bien”

ver también

Felipe Loyola responde con mucho cariño a Álvarez en U de Chile: “Vienen muy bien”

Ojo con la movida en la delantera de Independiente

Fue Gonzalo Jara quien en TNT Sports adelantó la llave de Universidad de Chile contra Independiente en la Copa Sudamericana, donde asegura que hay que tener ojo con el movimiento en la delantera de la vista.

Publicidad

“El único cambio que puede entrar ahí es (Gabriel) Ávalos, que es un ‘9’ más de referencia. Si es como jugó contra River Plate, hay algo que le puede molestar a la U: esto de no tener un ‘9’ de referencia“, explicó.

Porque (Matías) Abaldo más que ser un ‘9’, corre mucho al espacio. Lo mismo que (Luciano) Cabral, que descendía mucho a recibir entre líneas entre los volantes de River Plate”, detalló.

En ese sentido, asegura que los defensores de la U van a intentar correrlos, por lo que ahí sale lo mejor de los atacantes argentinos.

Publicidad

“De hecho, una de las jugadas que reclamaban y pedían penal de (Franco) Armani, era una diagonal que marcaba (Walter) Mazzanti. Él y (Santiago) Montiel son dos jugadores que van muy bien al espacio2, finalizó.

Formación de U de Chile: un cambio para la ida contra Independiente y la dupla Lucas a la cabeza

ver también

Formación de U de Chile: un cambio para la ida contra Independiente y la dupla Lucas a la cabeza

Lee también
Gonzalo Jara destapa la verdad con Di Yorio en U de Chile
U de Chile

Gonzalo Jara destapa la verdad con Di Yorio en U de Chile

La U sufre con "la maldición de Eduardo Vargas"
U de Chile

La U sufre con "la maldición de Eduardo Vargas"

Bicampeón de América rechaza el arribo de Montecinos a Colo Colo
Colo Colo

Bicampeón de América rechaza el arribo de Montecinos a Colo Colo

El gran promotor de Lucas Assadi en la nueva Roja
Selección Chilena

El gran promotor de Lucas Assadi en la nueva Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo