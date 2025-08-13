Universidad de Chile recibe esta noche a Independiente, por el primer partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde se espera un Estadio Nacional lleno hasta las banderas.

Un duelo que estará marcado por juegos bastante tácticos y donde Gustavo Álvarez le debe ganar el desafío a Julio Vaccari, quien llega con cuatro partidos sin saber de victorias.

Por lo mismo, hay posiciones que serán clave para definir el encuentro de ida, donde un campeón con la U adelanta cuál será uno de los puestos que puede marcar la noche.

En ese sentido advierte a los azules que están con confianza: “Dentro de eso, Independiente le puede hacer mucho daño como lo hizo Estudiantes también“.

Gonzalo Jara manda una advertencia a la defensa de la U. FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

ver también Felipe Loyola responde con mucho cariño a Álvarez en U de Chile: “Vienen muy bien”

Ojo con la movida en la delantera de Independiente

Fue Gonzalo Jara quien en TNT Sports adelantó la llave de Universidad de Chile contra Independiente en la Copa Sudamericana, donde asegura que hay que tener ojo con el movimiento en la delantera de la vista.

Publicidad

Publicidad

“El único cambio que puede entrar ahí es (Gabriel) Ávalos, que es un ‘9’ más de referencia. Si es como jugó contra River Plate, hay algo que le puede molestar a la U: esto de no tener un ‘9’ de referencia“, explicó.

“Porque (Matías) Abaldo más que ser un ‘9’, corre mucho al espacio. Lo mismo que (Luciano) Cabral, que descendía mucho a recibir entre líneas entre los volantes de River Plate”, detalló.

En ese sentido, asegura que los defensores de la U van a intentar correrlos, por lo que ahí sale lo mejor de los atacantes argentinos.

Publicidad

Publicidad

“De hecho, una de las jugadas que reclamaban y pedían penal de (Franco) Armani, era una diagonal que marcaba (Walter) Mazzanti. Él y (Santiago) Montiel son dos jugadores que van muy bien al espacio2, finalizó.