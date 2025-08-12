Universidad de Chile deja atrás la goleada por 4-1 contra Unión Española y se mentaliza en la ida contra Independiente de Avellaneda, duelo a disputarse este miércoles en el Estadio Nacional, en el marco de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Y Gustavo Álvarez ya definió la formación titular, confirmando que Marcelo Díaz será alternativa entre los citados, pero no partirá como titular.

De no mediar contratiempos, la U formará con Gabriel Castellón al arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; y Javier Altamirano en mediocampo; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio en el ataque.

De esta forma, la U presentará contra Independiente casi el mismo equipo titular que derrotó a Unión Española, a excepción del ingreso de Nicolás Ramírez en la defensa para darle proyección a Fabián Hormazábal por la banda derecha. Ramírez ingresa en lugar de Carepato, que sale del medio.

Importante baja en la U y delantero entre algodones

Cabe recordar que en la U lamentan la lesión de Matías Sepúlveda, lo que explica la titularidad del refuerzo Felipe Salomoni contra Unión y ahora frente a Independiente. Entre los citados, la otra opción es Antonio Díaz.

Altamirano, Di Yorio y Assadi volverán a liderar la ofensiva azul, ahora contra Independiente de Avellaneda.

Asimismo, Gustavo Álvarez mantiene la dupla Lucas en ataque, con Assadi en la posición que lo vio renacer y explotar exponencialmente en los últimos meses, acompañado de Di Yorio, entre algodones por su lesión de meniscos en la rodilla derecha.

En caso dé, las otras alternativas en ataque de Universidad de Chile serán Nicolás Guerra, Rodrigo Contraras, Leandro Fernández e Ignacio Vásquez.

El duelo entre la U e Independiente, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, está programado para este miércoles 13 de agosto, desde las 20:30 horas, en el Estadio Nacional. El ganador de la llave enfrentará en cuartos a Universidad Católica de Quito o Alianza Lima.

