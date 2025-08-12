Universidad de Chile tendrá su último entrenamiento esta tarde en el Centro Deportivo Azul, donde cerrarán el equipo titular para enfrentar este miércoles a Independiente, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Uno de los movimientos más llamativos tiene que ver con Marcelo Díaz, quien será suplente el miércoles ante los argentinos en el Estadio Nacional, lo que llama la atención.

El capitán de los azules volvió a la titularidad en el duelo ante Unión Española por la Liga de Primera, luego de tres fechas castigado en el torneo por la expulsión del Superclásico.

En ese sentido, fue el técnico Gustavo Álvarez quien explicó el momento que vive Marcelo Díaz actualmente en la U, que sorprende a los seguidores bullangueros con la respuesta.

Gustavo Álvarez mueve a Marcelo Díaz ante Independiente. Foto: Javier Vergara/Photosport

Álvarez a Marcelo Díaz: “Hizo un buen partido”

Marcelo Díaz volverá a ser suplente en Universidad de Chile, esta vez en el encuentro ante Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana, siendo el movimiento más llamativo.

En ese sentido, tal como pasó en el Superclásico ante Colo Colo, el capitán será alternativa desde la banca, por lo que deberá esperar el momento, en algo que genera polémica.

Pero fue el propio técnico de los azules quien descartó alguna situación especial con Marcelo Díaz, donde incluso aseguró que contra Unión Española jugó muy bien.

“Marcelo Díaz hizo buen partido, venia volviendo de una suspensión, después fue titular en Paraguay e hizo buen partido”, explicó.

