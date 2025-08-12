Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

U de Chile recupera dos jugadores importantísimos y dejan contento a Gustavo Álvarez

Gustavo Álvarez espera que puedan ser una alternativa ante Audax y que viajen a Argentina para la revancha ante Independiente.

Por Cristián Fajardo C.

Matías Sepúlveda alista su regreso en U de Chile.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTMatías Sepúlveda alista su regreso en U de Chile.

Universidad de Chile está con la mente puesta en el duelo de este miércoles ante Independiente, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, en el Estadio Nacional.

Pese a esto, los azules saben que tienen un apretado calendario de partidos, por lo que una vez finalizado el primer duelo contra los argentinos se tendrán que poner manos a la obra en el compromiso del domingo por la Liga de Primera.

Será Audax Italiano el próximo rival de la U, quien volverá al Estadio Nacional con Eduardo Vargas liderando al plantel del Coto Ribera, donde Gustavo Álvarez también tendrá novedades.

Todo, porque esperan que desde el entrenamiento del jueves, al otro día de Independiente, ya puedan volver a contar con Maximiliano Guerrero y Matías Sepúlveda, para estar con plantel completo.

Matías Sepúlveda ha sido reemplazado por Felipe Salomoni. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Matías Sepúlveda ha sido reemplazado por Felipe Salomoni. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

La confusa respuesta de Gustavo Álvarez para dejar en el banco a Marcelo Díaz en U de Chile

ver también

La confusa respuesta de Gustavo Álvarez para dejar en el banco a Marcelo Díaz en U de Chile

Guerrero y el Tucu Sepúlveda para la revancha ante Independiente

Dos serán los jugadores que recuperará Gustavo Álvarez para el compromiso del fin de semana ante Audax Italiano, que contará con todo el morbo del regreso de Eduardo Vargas.

Publicidad

Más allá de eso, la U tiene plena confianza en poder volver a contar con Guerrero y el Tucu Sepúlveda, quienes podrán sumar minutos el domingo en el Estadio Nacional.

La idea es que sean alternativa, para que vuelvan a encontrar su mejor versión para el viaje a Buenos Aires, programado para el martes de la próxima semana para jugar el cierre de la llave contra Independiente.

Por lo mimo, Álvarez espera las nuevas noticias para el jueves, donde, si todo sale bien, podrá contar con plantel completo para tener múltiples alternativas que beneficien a la U.

Publicidad
Gustavo Álvarez no se confía con el gigante dormido por Independiente: “El proceso es bueno”

ver también

Gustavo Álvarez no se confía con el gigante dormido por Independiente: “El proceso es bueno”

Lee también
Le ponen fecha de retorno a Maxi Guerrero en la U: ¿Cuándo vuelve?
U de Chile

Le ponen fecha de retorno a Maxi Guerrero en la U: ¿Cuándo vuelve?

La U confirma dos lesionados que no estarán ante Unión
U de Chile

La U confirma dos lesionados que no estarán ante Unión

¿Para Sudamericana? Alentadora noticia por Maxi Guerrero en la U
U de Chile

¿Para Sudamericana? Alentadora noticia por Maxi Guerrero en la U

Minuto a minuto: Tanke Ewert va por su contrato en UFC
Redsport

Minuto a minuto: Tanke Ewert va por su contrato en UFC

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo