Universidad de Chile está con la mente puesta en el duelo de este miércoles ante Independiente, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, en el Estadio Nacional.

Pese a esto, los azules saben que tienen un apretado calendario de partidos, por lo que una vez finalizado el primer duelo contra los argentinos se tendrán que poner manos a la obra en el compromiso del domingo por la Liga de Primera.

Será Audax Italiano el próximo rival de la U, quien volverá al Estadio Nacional con Eduardo Vargas liderando al plantel del Coto Ribera, donde Gustavo Álvarez también tendrá novedades.

Todo, porque esperan que desde el entrenamiento del jueves, al otro día de Independiente, ya puedan volver a contar con Maximiliano Guerrero y Matías Sepúlveda, para estar con plantel completo.

Matías Sepúlveda ha sido reemplazado por Felipe Salomoni. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

ver también La confusa respuesta de Gustavo Álvarez para dejar en el banco a Marcelo Díaz en U de Chile

Guerrero y el Tucu Sepúlveda para la revancha ante Independiente

Dos serán los jugadores que recuperará Gustavo Álvarez para el compromiso del fin de semana ante Audax Italiano, que contará con todo el morbo del regreso de Eduardo Vargas.

Publicidad

Publicidad

Más allá de eso, la U tiene plena confianza en poder volver a contar con Guerrero y el Tucu Sepúlveda, quienes podrán sumar minutos el domingo en el Estadio Nacional.

La idea es que sean alternativa, para que vuelvan a encontrar su mejor versión para el viaje a Buenos Aires, programado para el martes de la próxima semana para jugar el cierre de la llave contra Independiente.

Por lo mimo, Álvarez espera las nuevas noticias para el jueves, donde, si todo sale bien, podrá contar con plantel completo para tener múltiples alternativas que beneficien a la U.

Publicidad

Publicidad