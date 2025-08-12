Universidad de Chile tiene todo preparado para recibir a Independiente este miércoles por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, en el Estadio Nacional.

En ese sentido, los azules saben que los rivales argentinos llevan cuatro partidos sin saber de triunfos en la segunda parte del torneo, lo que marca el presente del cuadro de Julio Vaccari.

Pese a esto, Gustavo Álvarez hizo una pausa a realizar un análisis sobre sólo cuatro partidos, porque asegura que mete en la mochila lo que jugó este mismo plantel en la primera parte del año.

En ese sentido, aseguró que contra River Plate debieron ganar, por lo que el rendimiento va creciendo, donde debe ocupar bien a sus jugadores para neutralizarlos.

Gustavo Álvarez prepara a su equipo para el duelo ante Independiente. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también Los citados de U de Chile vs Independiente: hay sorpresas en la lista por Copa Sudamericana

La U no se confía con Independiente

Fue el propio Gustavo Álvarez el que calmó las pasiones en Universidad de Chile, al asegurar que al revisar a Independiente hay que verlo por todo el proceso que han tenido.

Publicidad

Publicidad

“Me parece que a los equipos se analizan por proceso y no por segmento. Pueden tener rachas, pero en el proceso de este Independiente es muy bueno. Los partidos que no les tocó ganar fue muy superior al rival”, destacó.

El entrenador aseguró que será un duelo muy duro y que habrá tres aspectos clave para poder vencer a los argentinos en casa, lo que los ayudará a sacar la diferencia.

“Me parece que será un partido intenso, dinámico y con buen pie. Para imponerse tenemos que ser más al rival en esos tres factores, desde ahí se inclina el trámite del partido para llevarse los tres puntos”, detalló.

Publicidad

Publicidad