El plantel de Universidad de Chile está de vacaciones, a la espera de las definiciones para la temporada 2026, donde todavía tiene que concretarse el arribo del nuevo entrenador.

Tras el fin del ciclo del técnico Gustavo Álvarez, varios jugadores han hecho un análisis de lo que fueron estos dos años de la mano del argentino, teniendo en cuenta los últimos resultados.

Uno de ellos es Maximiliano Guerrero, quien terminó la Liga de Primera marcando importantes goles para la U, aunque ya se proyecta para el siguiente año.

Si bien tiene contrato con los azules, un extraño mensaje con tono a despedida marcó a sus seguidores en redes sociales, lo que enciende un alarma en el plantel para 2026.

Maximiliano Guerrero terminó la temporada pagando su deuda en goles. Foto: Alex Diaz/Photosport

¿Sigue Maximiliano Guerrero en U de Chile?

Fue en su Instagram personal donde Maximiliano Guerrero hizo un recuento de la temporada con Universidad de Chile, donde agradece todo lo vivido con sus compañeros.

En ese sentido, deja en claro que siempre trató de entregarse por completo, pero que finalmente no pudieron alcanzar todos los objetivos.

Si bien tiene contrato hasta fines de 2026, deja abierta la opción de una salida, con un mensaje que deja marcando ocupado a los hinchas, a la espera de las decisiones en la U.

“Feliz de terminar el año de esta forma, fue un año difícil en lo personal, pero siempre luché para estar al 100 por el equipo. El trabajo duro siempre paga; todo pasa por algo”, fiinalizó.

Mira el mensaje: