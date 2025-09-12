Con un triunfo en los últimos cinco partidos y cada vez más lejos del primer lugar de la tabla, un grande del fútbol chileno lo pasa mal y así lo hicieron saber sus furiosos hinchas esta semana.
Se trata de Cobreloa, elenco que descendió el año pasado a Primera B y que tras pelear la cima hace unas fechas, ahora se resigna a la liguilla con un magro presente que tuvo un 4-0 en contra la reciente fecha, ante Concepción.
Por eso, la barra Huracán Naranja arremetió contra las dependencias del equipo y dejó en claro su ultimátum para levantar cabeza, rayando la sede y parte de las afueras del estadio Zorros del Desierto.
Así quedó la fachada de Cobreloa en el fútbol chileno
En redes sociales, la barra del club dio a conocer los rayados vandalizando dependencias del club, en lo que es un duro presente de Cobreloa en su lucha por volver a Primera División.
“La hinchada siempre ha estado, en las buenas y en las malas, viajando, alentando y dejando todo por estos colores. Pero ya basta de excusas: los últimos resultados son vergonzosos para la hsitoria de este club“, partió diciendo el comunicado de la barra.
En ese sentido, los barristas del equipo loíno recalcaron su mensaje diciéndole a los jugadores que “queremos compromiso real y actitud en la cancha. Si nosotros dejamos todo por el equipo, exigimos lo mismo de ustedes”.
“Esta camiseta se respeta y se defiende con la vida”, cerró el escrito, con miras al partido de este domingo en el Zorros del Desierto, donde Cobreloa recibirá a Deportes Recoleta, a mediodía.