El fútbol chileno entrará en un receso por el Mundial Sub 20, en lo que ha sido un año con sorpresivas apariciones en cuanto a goleadores. Nombres como Diego Coelho, Lionel Altamirano o Tobías Figueroa (Primera B) han destacado este año.

Pero a la hora de hablar del indiscutido artillero del año en el balompié profesional chileno, es otro argentino el que saca aplausos y ya está a un paso de ser goleador histórico en su club.

Se trata de Diego Bielkiewicz, atacante de 34 años con pasos por Deportes Iquique y Magallanes, y que hoy la rompe con sus 18 goles en 19 partidos defendiendo a Provincial Osorno, en Segunda División.

Un “Polaco” lleno de goles en el fútbol chileno

Diego Bielkiewicz y sus 18 goles este año despertaron rápidamente el interés en las divisiones mayores de donde juega con Provincial Osorno. El “Polaco” recibió una oferta formal de un “grande” del fútbol chileno.

Jorge Vidal, presidente de los toros, afirmó a Primera B Chile que al destacado goleador de Osorno y el fútbol chileno lo quisieron llevar a Cobreloa para buscar el ascenso a Primera División.

“Completamente cierto, el vicepresidente (Cobreloa) me llamó a mi, fueron muy respetuosos porque lo hicieron de club a club y “Polaco” dijo no”, aseguró el directivo osornino.

Diego Bielkiewicz por ahora no se mueve de su casa, donde pese a su gran registro goleador, el equipo se ha alejado de las posiciones de ascenso a Primera B. Con 28 unidades, están a ocho del líder Puerto Montt.

