Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de Pases

18 goles en 19 partidos: es el goleador máximo del fútbol chileno y le dio tremendo portazo a un “grande”

A sus 34 años, recordado artillero pasa por el mejor momento de su carrera en el balompié nacional.

Por Nelson Martinez

Notable campaña del goleador.
© Instagram.Notable campaña del goleador.

El fútbol chileno entrará en un receso por el Mundial Sub 20, en lo que ha sido un año con sorpresivas apariciones en cuanto a goleadores. Nombres como Diego Coelho, Lionel Altamirano o Tobías Figueroa (Primera B) han destacado este año.

Pero a la hora de hablar del indiscutido artillero del año en el balompié profesional chileno, es otro argentino el que saca aplausos y ya está a un paso de ser goleador histórico en su club.

Se trata de Diego Bielkiewicz, atacante de 34 años con pasos por Deportes Iquique y Magallanes, y que hoy la rompe con sus 18 goles en 19 partidos defendiendo a Provincial Osorno, en Segunda División.

Un “Polaco” lleno de goles en el fútbol chileno

Diego Bielkiewicz y sus 18 goles este año despertaron rápidamente el interés en las divisiones mayores de donde juega con Provincial Osorno. El “Polaco” recibió una oferta formal de un “grande” del fútbol chileno.

Jorge Vidal, presidente de los toros, afirmó a Primera B Chile que al destacado goleador de Osorno y el fútbol chileno lo quisieron llevar a Cobreloa para buscar el ascenso a Primera División.

Publicidad

“Completamente cierto, el vicepresidente (Cobreloa) me llamó a mi, fueron muy respetuosos porque lo hicieron de club a club y “Polaco” dijo no”, aseguró el directivo osornino.

Diego Bielkiewicz en Iquique /Photosport

Diego Bielkiewicz en Iquique /Photosport

Diego Bielkiewicz por ahora no se mueve de su casa, donde pese a su gran registro goleador, el equipo se ha alejado de las posiciones de ascenso a Primera B. Con 28 unidades, están a ocho del líder Puerto Montt.

Publicidad


Lee también
El club que vuelve a usar su estadio dos días después del Mundial Sub 20
Chile

El club que vuelve a usar su estadio dos días después del Mundial Sub 20

Tras varios años regresa un clásico del fútbol chileno al Estadio Nacional
Selección Chilena

Tras varios años regresa un clásico del fútbol chileno al Estadio Nacional

"Soy el verdugo": el crack que le anotó 30 goles a los grandes de Chile
Chile

"Soy el verdugo": el crack que le anotó 30 goles a los grandes de Chile

En una liga top: Christian Eriksen firma en inesperado equipo
Internacional

En una liga top: Christian Eriksen firma en inesperado equipo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo