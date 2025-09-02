“Diseña la nueva piel de Deportes Temuco 2026 y participa por increíbles premios”. Así, el equipo de Marcelo Salas anunciaba un concurso para que hinchas confeccionaran la próxima equipación del equipo.

Y tras un mes de votaciones, finalmente el Pije tiene su nueva camiseta para el siguiente año, sacando aplausos virtuales por la iniciativa que reunió distintos diseños de fanáticos.

Si bien este año causó polémica que Deportes Temuco ocupara su remera morada constantemente, en el club apuestan ahora por retomar el clásico blanco y verde del equipo de la Araucanía.

Así será la nueva piel de Temuco

El equipo de Marcelo Salas anunció las camisetas ganadoras que serán oficialmente equipaciones de local, visita, aniversario y de arquero para el Deportes Temuco versión 2026.

“Tras una alta convocatoria de diseños y una votación muy reñida; hoy podemos confirmar las camisetas que serán parte de la indumentaria oficial Club Deportes Temuco 2026!”, informó el club.

Olvidando el morado de este año, el Pije retoma sus colores habituales con hermosas camisetas que hicieron delirar a los hinchas en redes sociales, olvidando por un momento la magra campaña en Primera B.

Lejos de posiciones de ascenso, el equipo de Deportes Temuco está en la posición 11° de Primera B, con 27 unidades, a cinco de Deportes Recoleta, último club que agarra cupo a la liguilla para subir al fútbol grande.

Este sábado 6 de septiembre el equipo de Esteban Valencia tendrá un difícil desafío para trepar en la tabla. Eso, porque al frente estará el líder Copiapó, en duelo a jugarse a las 17:30 horas en el Germán Becker.

