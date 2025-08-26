Deportes Temuco vive una pesadilla en esta temporada 2025, en un equipo que se armó para ser campeón con la llegada de Mario Salas como DT, pero que hoy tiene al equipo peleando abajo. Eso mismo motivó la molestia del dueño, Marcelo Salas.

Con 26 puntos y a tres de liguilla del ascenso, pero también con un ojo mirando el descenso en la Primera B, el ciclo tras la partida del Comandante no mejoró y hoy tiene a su sucesor con la soga al cuello.

Se trata de Esteban Valencia, el ex DT de U de Chile que nuevamente se puso el buzo del Pije y no ha logrado darle la vuelta al equipo con un lamentable registro en el torneo.

Marcelo Salas avisa en Temuco

Esteban Valencia tendrá este fin de semana su última oportunidad en Deportes Temuco, cuando enfrente a un rival directo en Primera B. Así lo dejó en claro el presidente Marcelo Salas, según revelan en la Araucanía.

“Esteban Valencia se jugaría el puesto ante Curicó Unido, el sábado en Molina”, reveló el medio local Ufro Deportes, en relación a la difícil decisión sobre el Huevito en la banca.

El recordado jugador y también DT en la época oscura de U de Chile solo ha logrado tres de los últimos 15 puntos dirigiendo al Pije, lo que complica su continuidad e hizo estallar a Marcelo Salas.

El partido entre Curicó Unido y Deportes Temuco se jugará este sábado, a las 15:00 horas en Molina, con un elenco albiverde que viene sin ganar hacer varias jornada y vive días claves en su banca.

