Deportes Temuco sigue en crisis en esta temporada 2025. Si bien armaron un equipo para ser campeón con Mario Salas como DT, lo cierto es que la realidad es opuesta de la mano de un referente de Universidad de Chile.

Esteban Valencia se puso al mando del equipo esperando mejores resultados, pero nada ha resultado como se planeaba. Su puesto está en peligro, pero sigue profundizando la crisis.

Ya son siete fechas sin ganar, sumado el empate del último fin de semana ante Deportes Copiapó, cuando iba perdiendo por 2-0 como local en el Germán Becker.

DT de Deportes Temuco sigue en crisis y culpa… A Mario Salas

Las críticas a Esteban Valencia por su conducción en Deportes Temuco están a la orden del día. Por eso, tras conseguir la igualdad ante el León de Atacama, el DT se defendió como gato de espalda.

De hecho, nuevamente le recordó a los medios de comunicación de la Araucanía que la conformación del plantel no pasó por él, sino que por su antecesor, Mario Salas.

“Mi única excusa, yo siempre digo que no me gusta poner excusas, que este plantel no lo armé yo, es la única excusa que yo podría poner en lo que es la conformación de un plantel de fútbol profesional”, señaló.

Luego, complementó que a su llegada se las tuvo que arreglar con lo que tenía a disposición para salvar la temporada de Deportes Temuco en la Primera B.

“Nosotros nos arreglamos con lo que tenemos y ahí es donde valoramos la actitud de cada uno de los futbolistas, que han sido capaces de transformar una situación muy negativa en un momento, a algo muy positivo”, agregó.

Esteban Valencia tambalea en Deportes Temuco, aún más con el empate del fin de semana ante Deportes Copiapó. Foto: Photosport.

¿Su puesto está en peligro?

Si bien el puesto de Esteban Valencia ya corría peligro desde el duelo ante Curicó Unido, lo cierto es que la situación puede cambiar en cualquier momento.

Al respecto, Huevito comentó que “por ahí anda Marcelo (Salas), anda Roberto (Rojas), que son los encargados de responder esa circunstancia”.

Finalmente, resaltó el compromiso de los jugadores para conseguir la igualdad ante Copiapó. “Uno no puede estar tranquilo, porque en momentos importantes del partido, entre que fallamos y en momentos importantes también respondimos, y eso habla muy bien del carácter de los futbolistas, el no renunciar nunca a revertir una situación que en un momento se veía muy adversa, muy difícil”, cerró Valencia.

Temuco marcha en el puesto 11 de la tabla de posiciones de la Primera B con 28 puntos, lejos de la zona de Liguilla para conseguir el segundo ascenso a la Liga de Primera.