Tabla: un golazo descomunal en el tiempo agregado desordena todo y hay nuevo líder en Primera B

Con un partidazo se cerró la jornada sabatina en la Primera B, torneo que está muy entretenido y que tiene a varios equipos en la lucha por el título.

Uno de los aspirantes al título, y por añadidura al ascenso, es Deportes Copiapó, que se enredó en su visita a Deportes Temuco y perdió dos puntos de oro tras empatar 2-2.

Los nortinos se pusieron arriba en la cuenta por un claro 2-0, gracias al gol en contra de Gonzalo Villegas (45′) y a la aparición del volante Enzo Fernández (71′).

Sin embargo, los temuquenses reaccionaron en el estadio Germán Becker e igualaron las acciones mediante los veteranos Matías Donoso (85′) y Felipe Reynero (93′), el segundo mediante una volea fenomenal.

El punto no le permite a Copiapó volver a la cima, porque ahora es segundo con 41 puntos, uno menos que Universidad de Concepción. Temuco, en tanto, sigue con opciones de meterse a la liguilla y es 11° con 28.

El golazo del empate de Deportes Temuco

