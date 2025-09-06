En el fútbol chileno los procesos no suelen ser muy largos, sobre todo cuando los resultados no llegan de inmediato. Esta vez, un entrenador se quedó sin club luego de una nueva derrota.

Si bien es cierto que muchas veces no se respetan los tiempos de trabajo, si las victorias no llegan es difícil sostener a los técnicos en su cargo. Esta vez el entrenador de un equipo de la Primera B pagó las consecuencias del mal momento de un club.

El DT que quedó sin trabajo

En esta jornada Curicó Unido cayó por 4-2 ante Unión San Felipe y la paciencia se agotó en los Torteros. De acuerdo a lo que informan los distintos medios de la ciudad de la Región del Maule, como VLN Noticias, desde la dirigencia tomaron una fuerte decisión.

El ciclo de Emiliano Astorga llegó a su fin en la Banda Sangre. El entrenador que cuenta con vasta experiencia en la categoría de plata del fútbol chileno, fue cesado de sus funciones debido a que llegó para levantar el rendimiento del equipo, cosa que no pudo lograr.

Astorga alcanzó a dirigir solo 9 partidos en Curicó Unido y los resultados hablan por sí mismos: 5 derrotas y 4 empates. Sí, el técnico se va del equipo sin haber logrado ningún festejo. La derrota hace algunas semanas ante Rangers, el clásico rival, comenzó a marcar el fin del corto ciclo.

Curicó Unido se encuentra en el 14° lugar de la tabla de posiciones de la Primera B, con 24 puntos. Solo supera a Magallanes (23) y Santiago Morning (18), pero ambos equipos tienen un encuentro menos disputado. La Banda Sangre teme perder la categoría.

Tras la salida de Emiliano Astorga, será Mauricio Benavente quien se hará cargo del equipo de forma interina. Por ahora se desconoce si Curicó irá en busca de otro DT o dejará al hombre de casa terminar la temporada e intentar, salvarlos de irse a la “C”.