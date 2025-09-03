Rangers de Talca decidió lanzar una nueva camiseta con un motivo muy especial, pero esta noticia no pasó desapercibida para sus vecinos y rivales de Curicó Unido.

Si hay una rivalidad que genera mucha pasión en la Primera B, es la que protagonizan los Piducanos con los Torteros. Talca y Curicó son ciudades de la Región del Maule, pero que se ven enfrentadas cada vez que sus equipos tienen algo en disputa.

La burla de Curicó a la nueva camiseta de Rangers

Rangers es uno de los equipos más tradicionales del fútbol chileno, con una historia que nace en 1902. El nombre del club fue elegido por el Rangers de Escocia, hecho que los unió a los de Glasgow de por vida. Por esta razón, quisieron homenajear este vínculo.

Los Piducanos decidieron lanzar una camiseta azul, ya que es el color que identifica a los escoceses a diferencia del rojo y negro de los talquinos. Además, reversionaron su escudo para que luciera más similar al club de Glasgow.

Esta iniciativa, llegó a los oídos de sus buenos vecinos de Curicó. Los Torteros no dejaron pasar la oportunidad de tocarle la oreja a sus rivales de siempre. La camiseta nueva de Rangers de Talca ahora fue la excusa para molestar a su clásico.

Curicó subió una publicación a sus redes sociales de su camiseta, con la tradicional banda sangre que los caracteriza. “Ni River, ni Rayo Vallecano. Somos Curicó Unido. Nuestro escudo nunca se toca”, escribieron los Torteros. Todos entendieron para quién era el mensaje. No fue necesario etiquetarlos.

Rangers de Talca estrenará su nueva camiseta ante Universidad de Concepción, este sábado 6 de septiembre a las 12:30 horas. Curicó Unido por su parte, en esa misma jornada visitará a Unión San Felipe a las 15:00 horas.