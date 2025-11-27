Colo Colo está listo para afrontar lo que serán sus últimas dos fechas de esta Liga de Primera 2025. Los albos primero visitarán a Cobresal este viernes y luego recibirán el próximo fin de semana a Audax Italiano, dos partidos claves en sus aspiraciones por clasificar a la próxima Copa Sudamericana 2026.

De cara al primer partido en El Salvador ante los mineros Fernando Ortiz enfrentó a los medios en conferencia de prensa, donde respondió a algunas críticas por ciertos bajones de rendimientos que se han visto en el Cacique en los últimos partidos.

El argentino descartó que se tratará de un tema físico, sino que de cierto relajo que se puede dar entre los propios jugadores, sobre todo el pasado domingo en el contundente 4-1 sobre Unión La Calera.

Ortiz se defiende de las críticas

El Tano aseguró a los medios que “no considero que sea un tema físico, porque cuando sucede lo del otro día, donde el marcador es notorio, a todos los equipos tienen un bajón. De los que saben me van a entender. Al tenerlo, retomamos ese envión que mostramos en el primer tiempo”.

Ortiz en Colo Colo ha dirigido siete partidos con cuatro triunfos, un empate y dos derrotas. | Foto: Photosport.

“La idea es trabajar y corregir que eso no vuelva a suceder, que sea más seguida la concentración que puede ser un factor el relajo para que el rival juegue”, agregó.

En ese sentido, el DT argentino concluyó que “es normal que pase. No pueden estar 80 minutos dando un ritmo de juego porque puede suceder más de acá (cabeza) que de lo físico”.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos enfrentarán a Cobresal este viernes 28 de noviembre a las 18:30 horas en el Estadio El Cobre. Este compromiso será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.