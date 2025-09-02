Es figura en la Primera B, busca el ascenso y sueña con volver a la U: “Soy hincha del club”

Universidad de Concepción sigue en racha en la Primera B. El elenco dirigido por Cristián Muñoz ahora superó a Recoleta y se ubica como único escolta del puntero, Deportes Copiapó.

El elenco de la “Nona” superó por 1-0 a Recoleta y ahora tiene 39 unidades, por lo que solo está a uno del cuadro del norte. Campaña que hace ilusionar con un posible retorno a la Liga de Primera.

Rendimiento en el que ya suma cuatro fechas sumando victorias y que tiene como principal figura a Jeison Fuentealba. El volante formado en Universidad de Chile ha sido determinante en los últimos partidos y ante Recoleta, fue el encargo de iniciar la jugada que terminó en gol de Mateo Levato.

Por lo mismo fue elegido como la figura del match por TNT Sports. “Sé que faltan siete partidos, pero estamos cerquita. Depende de nosotros. Se nos han dado los resultados y esperemos sigamos así “, confesó el volante de 22 años ilusionado con el ascenso.

La figura de Primera B que sueña con volver a la U

Jeison Fuentealba está a préstamo en Universidad de Concepción y por decisión de Gustavo Álvarez, quien decidió no tenerlo en cuenta en este 2025.

Pese a ello, el jugador de 22 años no pierde la esperanza en su retorno al Romántico Viajero. Incluso la ilusión se mantiene intacta gracias al apoyo de un ex referente azul.

“En el equipo todos aportamos. Me sacó el sombrero con Rocky. Siempre da el 100%. para todo. Lo tengo muy cerca, y hablo siempre con él”, confesó.

“Me siento importante el equipo, el técnico me ha dado confianza. me siento super bien. He hecho las cosas bien acá y he encontrado continuidad. Si tengo una vuelta a la U espero hacerlo de la mejor manera. en este momento solo quiero jugar. Soy hincha del club”, sentenció a TNT Sports.

