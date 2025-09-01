El cierre de la jornada 23 en Primera B le entrega una oportunidad única a Universidad de Concepción, pues si lograba vencer a Deportes Recoleta en la Región del Biobío, dejaría atrás a Santiago Wanderers y quedaría a un punto del líder Deportes Copiapó.

El “Campanil” llegaba al encuentro en Collao con una racha de tres victorias consecutivas y tras llevarse el derby ante Deportes Concepción; mientras que los “textiles” venían de cuatro juegos sin perder y con la opción de respirar tranquilos en su lucha por la liguilla.

La U de Conce necesitó de una lucida acción ofensiva, tras un centro por derecha de Harol Salgado, preciso para que el argentino Mateo Levato (31′) conectara de cabeza y pusiera la única cifra del encuentro, que les dio el triunfo por 1-0 ante Recoleta.

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones en Primera B?

Gracias a esta victoria, el equipo que dirige Cristián Muñoz escala hasta el segundo puesto de la clasificación con 39 puntos, supera por uno a Wanderers y está a uno del líder Copiapó. Por su parte, la escuadra de Luis Landeros se queda en el 8° lugar con 32 unidades, en el último puesto de la liguilla.

Así se juega la 24° fecha en Liga de Ascenso

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

San Luis de Quillota vs. Santiago Wanderers / 12:30 horas / Estadio Bicentenario Lucio Fariña

Rangers vs. Universidad de Concepción / 12:30 horas / Estadio Fiscal Manuel Moya de Cauquenes

Unión San Felipe vs. Curicó Unido / 15:00 horas / Estadio Municipal de San Felipe

Deportes Temuco vs. Deportes Copiapó / 17:30 horas / Estadio Bicentenario Germán Becker

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE

Deportes Antofagasta vs. Santiago Morning / 12:30 horas / Estadio Regional Calvo y Bascuñán

Deportes Santa Cruz vs. Magallanes / 15:00 horas / Estadio Joaquín Muñoz García

Deportes Concepción vs. Cobreloa / 17:30 horas / Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo

LUNES 8 DE SEPTIEMBRE

Deportes Recoleta vs. San Marcos de Arica / 15:00 horas / Estadio Municipal de Recoleta

