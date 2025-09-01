Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Primera B

Tabla de Primera B: U de Conce es nuevo escolta del líder Copiapó tras vencer a Recoleta

El "Campanil" sumó su tercera victoria consecutiva, y aprovechó el empate de Wanderers para quedar a un punto del León de Atacama.

Por Alfonso Zúñiga

U de Concepción aprovecha su oportunidad y se mete a la pelea en Primera B.
© InstagramU de Concepción aprovecha su oportunidad y se mete a la pelea en Primera B.

El cierre de la jornada 23 en Primera B le entrega una oportunidad única a Universidad de Concepción, pues si lograba vencer a Deportes Recoleta en la Región del Biobío, dejaría atrás a Santiago Wanderers y quedaría a un punto del líder Deportes Copiapó.

El “Campanil” llegaba al encuentro en Collao con una racha de tres victorias consecutivas y tras llevarse el derby ante Deportes Concepción; mientras que los “textiles” venían de cuatro juegos sin perder y con la opción de respirar tranquilos en su lucha por la liguilla.

La U de Conce necesitó de una lucida acción ofensiva, tras un centro por derecha de Harol Salgado, preciso para que el argentino Mateo Levato (31′) conectara de cabeza y pusiera la única cifra del encuentro, que les dio el triunfo por 1-0 ante Recoleta.

Tweet placeholder

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones en Primera B?

Gracias a esta victoria, el equipo que dirige Cristián Muñoz escala hasta el segundo puesto de la clasificación con 39 puntos, supera por uno a Wanderers y está a uno del líder Copiapó. Por su parte, la escuadra de Luis Landeros se queda en el 8° lugar con 32 unidades, en el último puesto de la liguilla.

Publicidad

Así se juega la 24° fecha en Liga de Ascenso

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

  • San Luis de Quillota vs. Santiago Wanderers / 12:30 horas / Estadio Bicentenario Lucio Fariña
  • Rangers vs. Universidad de Concepción / 12:30 horas / Estadio Fiscal Manuel Moya de Cauquenes
  • Unión San Felipe vs. Curicó Unido / 15:00 horas / Estadio Municipal de San Felipe
  • Deportes Temuco vs. Deportes Copiapó / 17:30 horas / Estadio Bicentenario Germán Becker

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE

  • Deportes Antofagasta vs. Santiago Morning / 12:30 horas / Estadio Regional Calvo y Bascuñán
  • Deportes Santa Cruz vs. Magallanes / 15:00 horas / Estadio Joaquín Muñoz García
  • Deportes Concepción vs. Cobreloa / 17:30 horas / Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo

LUNES 8 DE SEPTIEMBRE

  • Deportes Recoleta vs. San Marcos de Arica / 15:00 horas / Estadio Municipal de Recoleta
Publicidad
Lee también
Tabla de Primera B: Wanderers no puede acercarse al líder Copiapó
Chile

Tabla de Primera B: Wanderers no puede acercarse al líder Copiapó

¡El error del año! Meta estrella de Colo Colo celebra vergonzoso cobro
Chile

¡El error del año! Meta estrella de Colo Colo celebra vergonzoso cobro

Cobreloa desata un terremoto en el fútbol joven con triste decisión
Chile

Cobreloa desata un terremoto en el fútbol joven con triste decisión

Tras ocho fechas sin victorias: Unión La Calera toma drástica decisión
Chile

Tras ocho fechas sin victorias: Unión La Calera toma drástica decisión

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo