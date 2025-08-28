El fútbol chileno está pendiente, aún más que nunca, respecto al cuidado de los distintos recintos, como también en el castigo a quienes protagonizan desórdenes en cada uno de los partidos.

Es así que los distintos clubes están atentos al comportamiento de los hinchas, porque jugar sin público significa una baja en los ingresos considerable para muchos.

Así lo entiende un club nacional que tras graves incidentes en un clásico del país, tendrá que disputar su próximo encuentro sin gente. A la espera que el Tribunal de Disciplina dicte sentencia.

El equipo del fútbol chileno que jugará sin público tras incidentes en clásico

Si bien Colo Colo podrá disputar su encuentro ante Universidad de Chile con público, pese a que no recibió castigo y su proceso se revisará el 2 de septiembre, otro equipo del fútbol chileno no puede decir lo contrario.

Se trata de Curicó Unido, quien protagonizó graves incidentes durante su clásico como local en Molina ante Rangers, que terminó en derrota por la cuenta mínima por la Primera B.

Hechos consignados por parte de Francisco Gilabert en su informe. “Se produce un altercado entre integrantes de la delegación de ambos clubes. Esta acción es observada por los simpatizantes del club local (ubicados en el sector oriente del estadio) quienes en masa rompen la reja de seguridad que divide ambas zonas, lanzando una cantidad innumerada de objetos contundentes“, explicó.

Razón por la que la Seremi de Seguridad Pública de la Región del Maule obligó a Curicó a disputar su próximo partido de la Primera B, ante Deportes Temuco, a puertas cerradas.

“Lamentamos no poder jugar junto a nuestros hinchas”

A través de una publicación en redes sociales, Curicó Unido lamentó no contar con hinchas para enfrentar al Pije en la próxima jornada.

“En esta ocasión no se podrá contar con nuestra hinchada luego de los incidentes en el pasado clásico frente a Rangers“, dijo el club del fútbol chileno en una publicación.

“Lamentamos no poder jugar junto a nuestros hinchas y apelamos a su buen comportamiento futuro, pues necesitamos cuidar la localía en Molina con buena conducta y responsabilidad”, agregaron.

“Jugar sin público o más lejos de Curicó, solo afecta económicamente a nuestro club y nuestros futbolistas pierden el vital aliento de nuestra hinchada”, finalizaron.

Eso si, resta el castigo que recibirán de parte del Tribunal de Disciplina que se tratará en la sesión del 2 de septiembre, donde también Colo Colo recibirá sanciones por hechos similares.