De cara al Superclásico del fútbol chileno, había un temor al interior de los hinchas de Colo Colo por lo que ocurrió en el último partido ante Universidad Católica en el Monumental.

En dicho compromiso, hinchas atacaron con proyectiles al jugador cruzado, Alfred Canales. Un incidente que quedó consignado en el informe de Cristián Garay el mismo fin de semana.

Si bien, desde el Tribunal de Disciplina de la ANFP no tomaron medidas en el recinto de Macul, hubo novedades desde el club acerca de los hechos que ocurrieron.

La fuerte y dura sanción que aplica Colo Colo

El artículo 66 del código disciplinario del fútbol chileno indicaba que por los incidentes descritos tras el duelo con la UC, Colo Colo se exponía a multas, cierres de sectores del Monumental e incluso jugar a puertas cerradas.

Pero, desde el Cacique anunciaron que tomaron fuertes medidas en contra de quienes lanzaron los proyectiles a los jugadores cruzados en la banca del recinto de Macul.

Según indica DaleAlbo “los equipos de inteligencia y seguridad del Popular ya reconocieron a las dos personas que lanzaron los proyectiles a la cancha“, gracias al trabajo de las cámaras de seguridad.

Además, el mencionado portal detalla que una de ellas era menor de edad, y todo bajo el “sistema de reconocimiento facial que funciona en el Monumental”, con el seguimiento de las autoridades.

En ese sentido, Colo Colo aplicó para ambos involucrados el derecho de admisión por un periodo de 12 años. Es decir, durante ese lapso de tiempo no podrán ingresar a ningún recinto en el país.

El Tribunal de Disciplina espera al Cacique

Pese a que el Tribunal de Disciplina no sancionó de inmediato a Colo Colo, en Macul no deben cantar victoria. Ya que el próximo martes 2 de septiembre deberán compadecer para conocer si hay o no castigo.

DaleAlbo detalla que “los abogados hicieron llegar los últimos antecedentes al órgano jurisdiccional, para así, demostrar su compromiso en la persecución de los que provocan desmanes”.