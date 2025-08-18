Todo el escándalo que rodea la salida de Jorge Almirón de la dirección técnica de Colo Colo puso en un segundo plano el incidente que podría provocar un grave castigo para el club, principalmente con miras al Superclásico de fin de mes ante Universidad de Chile.

Hablamos del mal comportamiento de los hinchas albos, principalmente en Tribuna Océano, quienes lanzaron proyectiles hacia la banca de Universidad Católica, donde uno de ellos golpeó y provocó una herida sangrante al volante Alfred Canales.

Quizás para Colo Colo este hecho de gravedad pasó al olvido, pero no fue así para el árbitro del encuentro, Cristián Garay, quien reveló en su informe de la derrota alba por 4-1 este incidente que podría provocar un serio castigo con miras al Superclásico.

Informe arbitral consigna incidente en Colo Colo

Según el escrito que se puede apreciar en el sitio oficial del Campeonato Chileno, el juez FIFA explicó lo que ocurrió en el minuto 56 del lance, instante en el que ocurrió el hecho, para luego detallar los pasos a seguir que explican por qué no decidió suspender el encuentro.

“Mientras se desarrollaba el juego, el jugador Alfred Canales, quien realizaba labores de calentamiento como jugador suplente en la zona destinada a la banca visitante, recibió el impacto de un proyectil que se lanzó desde la tribuna océano, sector ocupado por hinchas del club local Colo Colo“, escribió Garay.

Además, el árbitro destacó que el objeto que le tiraron al volante cruzado fue “una moneda” y que el mismo “impactó directamente en el rostro, lo que provocó una herida sangrante en nariz y frente“. Tras ello, detalla los pasos posteriores al hecho.

“Acciones tomadas por el equipo arbitral:

El juego se detuvo de inmediato. Cuerpo médico de Universidad Católica, asistió al jugador en la zona de calentamiento. El cuarto árbitro, en conjunto con personal de seguridad del estadio, constató el lanzamiento del objeto y lo entregó posteriormente al

Comisario del partido. Se informo a los capitanes de ambos equipos sobre el hecho, advirtiendo la gravedad de la situación. Se instruyo a la organización y a la seguridad del estadio reforzar el control del sector desde donde se lanzó el proyectil. Una vez verificado que el jugador se encontraba en condiciones , el partido se reanudo”.

¿A qué castigo se arriesga el Cacique?

Resulta que Canales no fue el único jugador de Católica que recibió proyectiles de los hinchas albos. Cristián Garay consigna que “el jugador Daniel González, de Universidad Católica, recibe un proyectil en su cabeza, el cual se lanzó desde la barra de Colo Colo ubicada en el Sector Norte”.

Ante lo anterior, el artículo 66 del Código de la ANFP detalla que el cuadro albo se expone a multas económicas, cierre de sectores de su estadio o en el peor de los casos, la disputa de juegos a puertas cerradas, en casos como el que ocurrió en el último Clásico con la UC.

¿Cuándo es el próximo juego como local de los albos?

Tal como indicamos, el siguiente encuentro que tendrá Colo Colo en el Estadio Monumental será el domingo 31 de agosto, cuando a partir de las 15:00 horas reciba a Universidad de Chile en la edición 198 del Superclásico.