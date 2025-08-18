Es tendencia:
Colo Colo

¡Escándalo! Colo Colo podría protagonizar otro despido fallido de Almirón: “No tiene ninguna convicción de sacarlo”

Cristián Caamaño explica por qué la nueva salida de Almirón anunciada por Colo Colo puede terminar en otro despido fallido como el de hace unos meses.

Por Diego Jeria

Caamaño en picada contra Colo Colo, Almirón y Blanco y Negro.
Insólito e impresentable: Colo Colo anunció por segunda vez la salida de Jorge Almirón.El DT debe dejar la banca del Cacique tras caer goleado contra Universidad Católica en el clásico, y este lunes debía zanjarse el despido de común acuerdo… pero la oposición no llegó a la reunión extraordinaria de Blanco y Negro y el acto formal debe esperar.

Como si fuera poco, Aníbal Mosa se vuelve a escudar en la voluntad de Almirón para irse sin cobrar toda la indemnización. Y estas alturas del amargo centenario, en Colo Colo puede pasar cualquier cosa.

En Deportes en Agricultura, el periodista Cristián Caamaño fue durísimo contra Colo Colo, Almirón y Blanco y Negro por el impresentable presente y futuro institucional del Cacique.

Colo Colo este año quedó fuera de la Copa Chile en un grupo paupérrimo: estaban Limache, San Felipe y Santiago Wanderers. Luego, queda fuera de todo torneo internacional antes de la última fecha“, dijo Caamaño.

¡De no creer! Bloque Vial no llega a reunión y frena la salida de Jorge Almirón de Colo Colo

¡De no creer! Bloque Vial no llega a reunión y frena la salida de Jorge Almirón de Colo Colo

Colo Colo depende otra vez de “la buena voluntad de Almirón”

Agregó que “en la fecha cinco quedó fuera de todo, ni siquiera tuvo el morbo de la última fecha para jugarse el todo o nada contra Bucaramanga. Quedó fuera de todo ya en la fecha cinco. Y en el campeonato nacional está hace mucho rato fuera de la lucha por el título, está décimo en la tabla, fuera de puestos de Copa Sudamericana con el plantel más caro de su historia”.

Caamaño hace bolsa a Colo Colo, a su DT y a Blanco y Negro… y deja botando que el bochorno del despido de Almirón puede repetirse.

“Desgraciadamente tiene que llegar a esto Colo Colo para darse cuenta que Almirón no debía seguir. ¿Hoy de qué depende que se vaya el entrenador? De la buena voluntad de Almirón en el acuerdo con su representante”, complementó el comentarista.

Sobre la misma, el rostro de la 92.1 FM sostiene: “o sea, hoy Colo Colo de nuevo no tiene ninguna convicción de sacarlo, salvo que Almirón les diga págame seis meses y ya, la mitad del contrato que nos queda. Entonces cómo lo va a hacer hoy Colo Colo y todo lo que viene por delante, de estar basado en el contrato de Almirón”.

Colo Colo ratifica la cantidad de partidos que dirigirá Héctor Tapia tras la salida de Jorge Almirón

Colo Colo ratifica la cantidad de partidos que dirigirá Héctor Tapia tras la salida de Jorge Almirón

“Colo Colo sigue esperando (la salida de Almirón), y esto puede ser peor todavía. En el naufragio del Titanic, el iceberg le pegó un par de horas antes, y no vaya a quedar hasta fuera de la Copa Sudamericana. Colo Colo ha ganado un partido de los últimos ocho. Ahora se dan cuenta que Almirón no servía“, sentenció Caamaño.

