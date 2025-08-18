La palabra tranquilidad no la conocen en el estadio Monumental, porque Colo Colo atraviesa una dura crisis que no tiene solución.

En la cancha el problema lo van a intentar remediar con el despido del entrenador Jorge Almirón, situación que se va a confirmar recién este martes, por los líos de siempre de Blanco y Negro.

Aníbal Mosa citó a una reunión extraordinaria de la concesionaria para este lunes y así sellar la partida del DT argentino, pero los miembros del Bloque Vial-Ruiz Tagle no acudieron a la cita, es más, explican su decisión apuntando contra el presidente de la mesa directiva.

Bloque Vial le responde a Aníbal Mosa

Los problemas internos de ByN son de nunca acabar y este lunes se agigantó el inconveniente, porque desde el sector que encabeza Alfredo Stöhwing le respondieron a Mosa.

“La citación no cumplía con las formalidades necesarias y como nosotros desconfiamos de las maniobras de Mosa, preferimos que todo sea apegado a las reglas”, le dijo un miembro del bloque opositor al empresario sirio a As.

“El único propósito de todo esto es tratar de responsabilizar a otros por la catástrofe del año del Centenario, incluido lo de Almirón”, agregó.

Luego, la fuente que no quiso dar su nombre se fue con todo y apuntó a que Mosa tiene “liquidado” el camarín de Colo Colo.

“Tiene liquidado el ambiente en el camarín. Ningún entrenador habría sacado este año adelante. Lo echa (a Almirón) públicamente sin tener un acuerdo y sin tener los recursos para hacerlo y después se agarra a abrazos con él para tratar de tapar sus errores en un momento muy inadecuado, antes de los clásicos”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Palestino por la Liga de Primera?

El partido entre Palestino y Colo Colo se jugará este viernes 22 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Municipal de La Cisterna.