Colo Colo ya piensa en el futuro luego de días bastante complejos tras caer por 4-1 ante Universidad Católica. La dura derrota marcó el final del ciclo de Jorge Almirón, quien está viviendo sus últimas horas como entrenador del Cacique.

En el intertanto los albos tienen durante esta tarde su primer entrenamiento pensando en su próximo partido ante Palestino. Este será el primer duelo en el que Héctor Tapia asumirá como DT interino hasta que la dirigencia de Blanco y Negro de con el reemplazante definitivo del argentino.

Sin embargo, eso no quiere decir que durante este lunes al Monumental no haya arribado Jorge Almirón. El trasandino tendrá su despedida frente al plantel, aunque sin hacerse cargo de dirigir la práctica. Aunque ojo, tampoco estará bajo el mando de Tito Tapia.

Los encargados de liderar el entrenamiento del Cacique

De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, el gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, se movió con rapidez para dar con los encargados de llevar el entrenamiento de esta tarde.

Así fue como se vio en las dependencias del recinto de Macul a Víctor Berrios, Bastián Peña y Danilo Díaz, quienes liderarán los trabajos hasta que Tito Tapia asuma con total propiedad este nuevo interinato.

Se espera que durante mañana martes, cuando por fin se oficialice la salida de Jorge Almirón, se ratifique de paso a Héctor Tapia, actual jefe de las divisiones inferiores albas, como el nuevo entrenador interino del Cacique.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Palestino?

Albos y árabes se verán las caras este viernes 22 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este duelo será válido por al fecha 21 de la Liga de Primera 2025.