Existía cierto temor dentro de Colo Colo con miras al Superclásico de este domingo ante Universidad de Chile, todo por lo que ocurrió en el último juego en el Estadio Monumental, donde hinchas atacaron con proyectiles a Alfred Canales, jugador de Católica.

El incidente lo consignó en su informe el árbitro de aquel encuentro, Cristián Garay, el mismo de este fin de semana, y todo hacía prever que en el Tribunal de Disciplina de la ANFP iba a tomar medidas con el recinto de Macul. Mas no ocurrió.

La decisión del Tribunal de Disciplina con Colo Colo

El artículo 66 del código disciplinario del fútbol chileno indicaba que por los incidentes descritos tras el duelo con la UC, los albos se exponían a multas económicas, cierre de sectores de su estadio o en el peor de los casos, la disputa de juegos a puertas cerradas.

Sin embargo, luego que el abogado de Colo Colo expusiera sus descargos ante la denuncia de Cristián Garay, la primera sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió dejar el caso “en tramitación” para luego tomar una resolución final.

En términos simples, la medida del ente jurídico implica que el Cacique podrá recibir con el aforo que disponga la autoridad el Superclásico 198 ante la U, con el riesgo inminente de que puedan repetirse este tipo de incidentes.

Imagen: ANFP

¿Cuándo se disputa el Superclásico 198?

El encuentro más destacado de la fecha 22 en Liga de Primera será el que disputen Colo Colo con Universidad de Chile, en duelo a disputarse este domingo 31 de agosto a contar de las 15:00 horas en el Estadio Monumental.