Deportes La Serena está con el agua hasta el cogote en la lucha por mantener la categoría. Toda la ventaja de puntos que tenían los papayeros en la zona baja se ha ido dilapidando con el correr de las fechas, estando apenas dos puntos por arriba en los puestos de salvación.

Por lo mismo el cuadro de la cuarta región se está moviendo con rapidez para dar con el reemplazante definitivo de Cristian Paulucci, quien apenas estuvo por 15 compromisos antes de ser despedido por los malos resultados.

Ante la urgencia de sumar puntos la dirigencia serenense está por apostar por un viejo conocido, uno que hace apenas unos meses se paseaba por las instalaciones de La Portada.

El primer candidato para la banca de Deportes La Serena

De acuerdo a información recabada por RedGol, el cuadro papayero tiene como primera opción para la banca a Héctor Arturo Sanhueza, ex ayudante técnico de Erwin Durán.

Arturo Sanhueza es el principal candidato para la banca de Deportes La Serena. | Foto: Photosport.

Junto a Durán el emblema de Colo Colo fue parte de la campaña del 2024 donde La Serena logró sellar su ascenso a la Primera División. Además, en este 2025 estuvo junto al ex DT en los primeros compromisos en la máxima categoría de nuestro fútbol.

Cabe destacar que La Serena marcha en el puesto 13° con 19 puntos tras cinco victorias, cuatro empates y 13 derrotas. Apenas están con dos puntos de ventaja de las posiciones de descender, por lo que la urgencia de sumar es imperiosa.

¿Cuándo vuelve a jugar La Serena?

El próximo encuentro de los papayeros será ante Ñublense por la fecha 24 de la Liga de Primera. Este duelo está programado para el fin de semana del 18 y 19 de octubre.