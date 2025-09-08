El presidente de Deportes La Serena dio una declaración pública que mejor hubiese omitido. Luego de la caída por 2-0 ante Deportes Limache en la ida de la semifinal por la Copa Chile, el timonel granate sacó la voz para aclarar dudas. Pero en rigor hizo todo lo contrario.

Milko Leguas dio a entender que el proceso de Francisco Bozán está a punto de acabarse. “Es interino, tal como dice el comunicado. Él es interino. Lo estamos viendo”, manifestó el mandamás de los Papayeros, que además están muy complicados en la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

Luego de eso, el que conversó con los medios de comunicación fue Hugo Balladares, gerente deportivo de la institución. Al menos él sí asume el difícil momento. “Es complejo. No queríamos tener este resultado, vinimos a buscar el triunfo”, aseguró.

El Tomate Mecánico le sacó dos goles de ventaja al cuadro serenense gracias a los goles del venezolano Luis Guerra y un tiro libre de zurda que ejecutó de gran forma César Pinares, aunque aprovechó el paso hacia el palo contrario que dio el golero Fabián Cerda para dejarlo fuera de foco.

Francisco Bozán sumó otra derrota en La Serena y eso ya no es noticia. (Andres Pina/Photosport).

“Sabemos lo que significa para la gente y el club esta instancia. Lamentablemente no lo pudimos conseguir. Estamos en un momento difícil, una crisis deportiva de la que tenemos que buscar soluciones rápidas. Por ahora entregarles calma a los jugadores para llegar a sus casas”, manifestó Balladares. Otra declaración que da a entender el fin del ciclo de Bozán, el peor entrenador en la historia de La Serena.

Presidente y gerente deportivo de La Serena dan a entender el fin de Francisco Bozán

Tanto el presidente de La Serena como el gerente deportivo dejaron entrever que el ciclo de Francisco Bozán no se extenderá mucho tiempo más. De hecho, el director técnico incumplió una de las reglas del fútbol profesional chileno: no compareció a la rueda de prensa.

“Queda tiempo para preparar lo más importante, que es el campeonato. No estamos muertos en esta llave, seguir adelante como dice nuestro lema”, expuso Hugo Balladares, quien sabe perfectamente que los Papayeros pueden enredarse con el descenso directo en la Liga de Primera 2025.

El gol del venezolano Luis Guerra ante La Serena. (Sebastián Cisternas/Photosport).

Balladares dejó una especie de sentencia para Bozán. Disfrazada de agradecimiento, eso sí. “Entendemos bien. Estamos evaluando la opción. Agradecerle a Pancho por la voluntad y valentía de asumir los dos partidos. Pronto tendremos noticias con respecto a eso”, anticipó el gerente deportivo granate.

Así va La Serena en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Deportes La Serena marcha en el 13° lugar de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2025. Está peligrosamente cerca de la zona de descenso directo: sólo supera a Deportes Limache, Deportes Iquique y la Unión Española.

