Sin la presencia de los equipos grandes de nuestro balompié desde hace bastante rato, este fin de semana comienzan a disputarse las semifinales de Copa Chile, el cual entregará un cupo a la fase previa de Copa Libertadores 2026.

Tres equipos de regiones, dos de ellos que pelean por la permanencia en Liga de Primera, más un único represente del área metropolitana, que además está en carrera por torneos internacionales, buscarán quedarse con el trofeo más largo de la patria.

Así se juegan las semifinales de Copa Chile 2025

La acción comienza este domingo 7 de septiembre cuando se vean las caras dos cuadros que pelean por la salvación como Deportes Limache y La Serena, que dejarán a un lado la presión de luchar por seguir en Primera para ir en busca de la gloria.

El duelo de ida se jugará desde las 20:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán de La Serena, mientras que la revancha recién podrá disputarse un mes después de este juego, pues está programada para el domingo 12 de octubre en La Portada.

Mientras que la otra semifinal de Copa Chile la protagonizan Audax Italiano y Huachipato. El primer duelo entre ellos se jugará a finales del mes de la patria, el lunes 29 de septiembre en La Florida. A diferencia de la otra llave, la vuelta será en menos de una semana, el domingo 5 de octubre en Talcahuano.

¿Cuándo se juegan estas semifinales?

IDA

Deportes Limache vs. Deportes La Serena / Domingo 7 de septiembre / 20:00 horas / Estadio Bicentenario Lucio Fariña de Quillota

Audax Italiano vs. Huachipato / Lunes 29 de septiembre / 19:00 horas / Estadio Bicentenario de La Florida

VUELTA