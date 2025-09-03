Es tendencia:
Remontada

La drástica medida de Francisco Bozán en La Serena: “Sacar al club de esta vergüenza”

El adiestrador recalcó que van a pelear por los dos frentes que tienen en este 2025 y se salvarán de la zona de descenso.

Por Felipe Pavez Farías

La Serena busca salvar el año en Copa Chile y la Liga de Primera
La Serena busca salvar el año en Copa Chile y la Liga de Primera

Deportes La Serena ha sufrido con los malos resultados y esto se refleja en su posición en la Liga de Primera. El cuadro granate acumula diez fechas sin saber de victorias. Para peor decidió sacar a Cristian Paulucci y en su lugar asumió Francisco Bozán

El tema es que con “Pep” Bozán tampoco se ha podido remontar, y Everton aprovechó el momento par superarlos por 3-1. Sin embargo, ahora en el horizonte asoma la Copa Chile. Pero el adiestrador interino recalcó que esto no será una excusa en la recta final de la temporada. Por lo mismo tomaron la drástica medida de ir tanto por el torneo como por la salvación en la Liga de Primera. 

Como está armado el torneo, no te toca un partido a mitad de semana en donde pueda decir ‘hay que dosificar’. Nosotros podemos pelear los dos torneos, porque es un partido a la semana”, confesó Bozán. 

Bozán tiene un plan claro: apunta a la Copa Chile y la Liga de Primera

Estamos muy avergonzados por la situación. Este escudo no se puede manchar de esa manera, vamos a seguir luchando. Tenemos que sacar al club de está vergüenza”, complemento Fabián Cerda, aún con la ilusión intacta de remontar está campaña. 

Ahora la gran revancha asoma para el próximo domingo 7 de septiembre donde visitará a Deportes Limache por la Copa Chile. Instancia perfecta para volver a los triunfos y recuperar el buen nivel que se mostró a principio de año. 

¿Cuándo vuelve a jugar La Serena? 

El fixture indica que Deportes La Serena debe jugar el próximo 7 y 12 de septiembre por Copa Chile ante Limache. Luego por la Liga de Primera se mide ante Universidad de Chile, Núblense y Audax. Lo que juega a favor de los granates es que los tres partidos serán como dueños de casa. 

