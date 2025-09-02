La Liga de Primera entra en tierra derecha con Coquimbo Unido arrancado en la punta de la tabla. Palestino, Universidad de Chile y O’Higgins aún no pierden la esperanza de alcanzar al súper pirata, pero en medio del gran momento, la definición se vuelve a pausar.

La Roja debe enfrentar a Brasil y Uruguay por eliminatorias en fecha FIFA, duelos que cerrarán por fin el amargo camino al Mundial 2026. Como si fuera poco, un suspiro después el campeonato nacional volverá a enfriarse por el Mundial Sub 20.

En Deportes en Agricultura, el periodista Juan Cristóbal Guarello estalló en furia por la horrible calendarización del campeonato nacional, que se enfriará en su mejor parte, y disparó contra Pablo Milad y la ANFP recordándoles además el insólito panorama financiero de Quilín.

Milad a los manuales de economía a nivel mundial…

Desde la ANFP deben pagar una millonaria suma de dinero a TNT Sports, canal sueño de los derechos de televisación de La Liga de Primera, el ascenso y la Copa Chile, en compensación por los partidos suspendidos en medio del estallido social y la pandemia del Covid-19.

El campeonato se pone vibrante… se pausa. Guarello furioso encara a Pablo Milad con el mundo al revés de la ANFP.

“Tenemos que dar el paso adelante y decir: esto se tiene que terminar ahora porque esto ya no aguanta más y tu modelo fracasó. Además tienes que pagarle a la televisión. Los tipos lo han hecho tan mal, tan mal, que en vez de que la televisión te pague a ti, tú le tienes que pagar a la televisión. ¡Maravilloso!”, exclamó muy molesto King Kong.

Guarello agregó que “o sea, es como que tu vas a trabajar, y en vez que tu patrón te pague, tú le pagas al patrón. Eso hizo el fútbol chileno, hermoso. Lo lograste, Milad, increíble. Yo creo que en los manuales de economía a nivel mundial te tienen que poner de ejemplo de lo que no se puede hacer“.

“Pero acá se hizo, y era imposible de hacer. No existe ninguna fórmula económica ni contratos con los que puedan llegar a lo que llegó el fútbol chileno: le tienes que pagar al que te tenía que pagar a ti. ¡Son unos genios, huevón!”, sentenció King Kong.