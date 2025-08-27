En medio de la actual situación delicada que vive el fútbol chileno, todo parece indicar que la crisis se agravará de manera importante. Esto, al menos en palabras de Juan Cristóbal Guarello, quien entregó una alerta a los clubes de nuestro balompié.

Fue durante su presencia en el programa Deportes en Agricultura, y mientras se hablaba de la previa al Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, que “King Kong” lanzó la frase que encendió las alarmas: “les voy a hablar de algo importante“.

“TNT Sports va a empezar a cobrar“, prosiguió Guarello lo que provocó que sus compañeros Patricio Yáñez y Cristián Caamaño le exigieran que entregara más detalles de la noticia. Acto seguido, el comentarista adelantó lo que sería un “apocalipsis” en el fútbol chileno.

Ante tal información, le dieron paso al analista para que se explayara y explicó que “TNT va a empezar a cobrar a partir del próximo mes (septiembre) y hay clubes que no van a tener (dinero) para pagar los sueldos“. Esto dejó a sus compañeros con la boca abierta.

Ante la consulta de Yáñez de “¿se vienen los descuentos?”, Guarello responde con un gesto de un corte, a lo que el ex futbolista adelanta que “se hará de forma proporcional a cada club“. Tras ello, Guarello hace una furiosa advertencia.

“Hay presidentes, sobre todo en el Ascenso que son dueños de los clubes y pagan de su propio bolsillo, que están en pie de guerra“, donde tomó como ejemplo a Reinaldo Sánchez en Santiago Wanderers, para luego explicar la molestia que hay en estas instituciones.

“Están chatos de ‘que la Comisión Negociadora aquí y allá’, qué van a negociar, si lo que diga TNT Sports lo van a tener que hacer“, puntualiza Guarello para luego avisar a los clubes que “no les va a llegar plata, van a llamarlos y les dirán que no habrá dinero”.

¿A qué se debe esta situación?

Fue a inicios del mes de agosto que la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó que la ANFP deberá pagarle a TNT Sports una indemnización de US$36 millones de dólares por incumplimiento de partidos como consecuencia del estallido social y la pandemia de Coronavirus.

