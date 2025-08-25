Guarello adelanta que llega el “hombre del maletín” para hundir a Coquimbo: “Ojo con…”

La Liga de Primera tiene a un sólido puntero, porque Coquimbo Unido sigue trabajando en silencio y no para de ganar.

Los Piratas sumaron su novena victoria en línea y llegaron a los 50 puntos, porque bajaron a otro candidato al título, Audax Italiano, al que le ganaron por 1-0 en La Florida.

Coquimbo pudo abrir la cuenta en el final mediante Sebastián Cabrera, tras un centro de Cristián Zavala, que le permitió alejarse a 12 puntos de Universidad de Chile, que no jugó en la fecha ante Everton.

Guarello anticipa que la U activa al “hombre del maletín”

Universidad de Chile tiene a un equipo que parece su filial en el fútbol chileno, estamos hablando de Huachipato, que todos los años se traspasan jugadores y sus dirigentes tienen una más que estrecha relación.

Justamente el equipo acerero será el rival de Coquimbo Unido en la próxima fecha, por lo que Juan Cristóbal Guarello adelanta que los azules pueden hacer uso del “hombre del maletín” para incentivar a los sureños, que serán locales ante el líder en Talcahuano este sábado.

Coquimbo tiene un partido clave con Huachipato. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Vamos a ver, queda campeonato… Ojo con el maletín el día sábado para el partido entre Huachipato y Coquimbo. Ojo al maletinazo”, dijo entre risas Guarello en La Hora de King Kong.

Coquimbo Unido lucha por el título con la U, que este fin de semana también tiene un duelo complicado, porque visita a Colo Colo en el estadio Monumental.

