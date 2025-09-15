ver también Hijo de Bonvallet se aburre de varios en Colo Colo: burlas para Aquino y Amor

El primer partido de Fernando Ortiz al mando de la dirección técnica de Colo Colo reflotó la última parte del ciclo que lideró Jorge Almirón en Pedrero. Sobre todo por las decisiones tácticas que el Tano tomó en la alineación que dispuso para luchar por la Supercopa.

Un mediocampo compuesto por tres futbolistas: Vicente Pizarro, Esteban Pavez y Claudio Aquino, quien volvió a ser titular luego de haber sido suplente en el Superclásico que los albos ganaron en el estadio Monumental. “Me decepcionó Ortiz”, dijo Manuel de Tezanos en Tarde pero al Balong.

“Tomó decisiones en el equipo titular que parecieran de alguien que idealizó mucho a sus jugadores en el entrenamiento y no se preocupó tanto de su pasado con Almirón. Así fue como Colo Colo se regaló hoy en la mitad de la cancha. La U no lo dejó jugar”, expuso Manoel.

El saludo de Fernando Ortiz y Gustavo Álvarez antes del Superclásico que U de Chile ganó con claridad. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Tiene razón, principalmente por un cuadrado de volantes que el Romántico Viajero agrupó: Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Lucas Assadi, quien tuvo otra jornada de nota destacada con gran desequilibrio y el gol que sirvió como el nocaut para el acérrimo rival.

Javier Altamirano tuvo mucho espacio para manejar los hilos ofensivos del equipo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“El único que hacía algo era (Lucas) Cepeda, que se tenía que pasar dos o tres jugadores. Jugó bastante bien, hizo un gran partido. Te puedes pasar a dos o tres, pero siempre va a llegar un cuarto. Creo que (Vicente) Pizarro no hizo un partido desastroso”, añadió De Tezanos.

Manuel de Tezanos le cae a Ortiz y recuerda a Almirón tras la dura derrota de Colo Colo

Este recuerdo al equipo que tenía Almirón que le dejó a De Tezanos el debut de Ortiz en Colo Colo fue ejemplificado con algunas facetas del juego. “Sigue con una defensa muy feble”, manifestó Manoel sobre la última línea de los albos, que sufrieron dos bajas.

Primero, la tan ridícula como indiscutida expulsión de Sebastián Vegas, quien fue dominado por Nicolás Guerra. Emiliano Amor recompuso la zaga tras sustituir a Leandro Hernández. El otro que salió fue Jonathan Villagra. Tras un fuerte y desafortunado golpe de Mauricio Isla, el ex defensor de Unión Española quedó noqueado y le dejó su lugar a Daniel Gutiérrez.

Fernando Ortiz en el estadio Santa Laura. (Javier Torres/Photosport).

“Los volantes no llegan a la segunda pelota. Me llamó la atención lo inocente de su planteamiento. Se lo comieron con zapatos en el primer partido”, manifestó Manuel de Tezanos sobre el plan que tuvo Ortiz para el Superclásico ante el Bulla, el nuevo supercampeón del fútbol chileno.

Gustavo Álvarez celebra el título de la Supercopa con la medalla de campeón. (Andres Pina/Photosport).