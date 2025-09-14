Sebastián Vegas desata nuevo problema para Colo Colo: seis bajas contra Iquique

Fernando Ortiz empezó con el pie izquierdo su ciclo en Colo Colo. El “Tano” sufrió una dura caída en la Supercopa y perdió por 3-0 ante Universidad de Chile.

La temprana expulsión de Sebastián Vegas marcó el desenlace del partido y los albos no estuvieron ni cerca de meterse en el partido. Pero la tarjeta roja para el ex defensa de Monterrey además deja un importante problema para el adiestrador recién llegado al Estadio Monumental.

Es que al recibir la expulsión, por revisión del VAR, ahora tampoco podrá estar en el próximo partido oficial de Colo Colo. Lo que implica que el central que justamente fue dirigido por Fernando Ortiz en México, será baja ante Deportes Iquique el 26 de septiembre en el Estadio Monumental.

A la ausencia de Vegas se sumaran los lesionados Óscar Opazo, Alan Saldivia y Alexander Oroz. A dicha lista también se contabiliza Javier Correa y Jonathan Villagra que también salieron por molestias en la supercopa y es una incógnita su retorno a las canchas.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Tras la dura caída en la Supercopa, Colo Colo recién vuelve a jugar el próximo 26 de septiembre en duelo pendiente por la Liga de Primera ante Deportes Iquique en el Estadio Monumental.

Posteriormente pasarán 23 días, hasta que el 19 de octubre vuelva a jugar contra Coquimbo Unido. Encuentro que podría incluso permitir que los piratas se acerquen aún más al título nacional.