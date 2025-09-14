Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Sebastián Vegas desata nuevo problema para Colo Colo: seis bajas contra Iquique

El central se transformó en el villano de la Supercopa y además se perderá el partido pendiente el próximo 26 de septiembre.

Por Felipe Pavez Farías

Vegas se sumó a las bajas de Colo Colo contra Iquique
© PhotosportVegas se sumó a las bajas de Colo Colo contra Iquique

Fernando Ortiz empezó con el pie izquierdo su ciclo en Colo Colo. El “Tano” sufrió una dura caída en la Supercopa y perdió por 3-0 ante Universidad de Chile

La temprana expulsión de Sebastián Vegas marcó el desenlace del partido y los albos no estuvieron ni cerca de meterse en el partido. Pero la tarjeta roja para el ex defensa de Monterrey además deja un importante problema para el adiestrador recién llegado al Estadio Monumental. 

Supercopa para el olvido en Colo Colo: La torpe expulsión de Sebastián Vegas ante Nicolás Guerra

ver también

Supercopa para el olvido en Colo Colo: La torpe expulsión de Sebastián Vegas ante Nicolás Guerra

Es que al recibir la expulsión, por revisión del VAR, ahora tampoco podrá estar en el próximo partido oficial de Colo Colo. Lo que implica que el central que justamente fue dirigido por Fernando Ortiz en México, será baja ante Deportes Iquique el 26 de septiembre en el Estadio Monumental. 

A la ausencia de Vegas se sumaran los lesionados Óscar Opazo, Alan Saldivia y Alexander Oroz. A dicha lista también se contabiliza Javier Correa y Jonathan Villagra que también salieron por molestias en la supercopa y es una incógnita su retorno a las canchas. 

Tweet placeholder

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Tras la dura caída en la Supercopa, Colo Colo recién vuelve a jugar el próximo 26 de septiembre en duelo pendiente por la Liga de Primera ante Deportes Iquique en el Estadio Monumental. 

Publicidad

Posteriormente pasarán 23 días, hasta que el 19 de octubre vuelva a jugar contra Coquimbo Unido. Encuentro que podría incluso permitir que los piratas se acerquen aún más al título nacional.

ByN respalda polémica decisión de Fernando Ortiz sobre Arturo Vidal: “Él sabe…”

ver también

ByN respalda polémica decisión de Fernando Ortiz sobre Arturo Vidal: “Él sabe…”

Lee también
La viral celebración de Assadi, Guerra y Hormazábal
U de Chile

La viral celebración de Assadi, Guerra y Hormazábal

Actriz se lanza con todo contra Gary Medel: "Una pesadilla"
Noticias

Actriz se lanza con todo contra Gary Medel: "Una pesadilla"

"Lo retiró el Nico Guerra": en Colo Colo trapean el piso con Vegas
Colo Colo

"Lo retiró el Nico Guerra": en Colo Colo trapean el piso con Vegas

Alarma en Colo Colo: Ortiz suma dos nuevos lesionados
Colo Colo

Alarma en Colo Colo: Ortiz suma dos nuevos lesionados

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo