No era necesario escuchar a Jean Pierre Bonvallet para saber que Colo Colo fue ampliamente superado por la U de Chile en la Supercopa y que Claudio Aquino tuvo otro partido flojo con la camiseta alba. Aunque algo mostró cuando el equipo tenía 11 jugadores.

Pero tras la ridícula e indiscutible tarjeta roja que se ganó Sebastián Vegas, quien fue dominado completamente por Nicolás Guerra, el partido se puso definitivamente cuesta arriba para el Cacique. Y también para Aquino, quien tuvo que recostarse a la banda izquierda tras la salida de Leandro Hernández para recomponer la línea de cuatro zagueros.

Todo eso fue analizado por el Bonva chico, quien fiel a su estilo histriónico. “Siguen Pavez. Nuevo entrenador y otra vez Pavez. Entra Méndez. La pierde y gol. La defensa, una tropa de vagos jugando. Un asco. Cómo a Vegas se le va a ir dos veces Guerra tan fácil. Corriendo ahí, ahí”, dijo e hizo un gesto para imitar el pique del zurdo defensor que fue dirigido por Ortiz en el Monterrey de México.

Vegas y la falta sobre Guerra que le costó la tarjeta roja directa. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Está en Colo Colo, en la planilla más cara de la historia. Una vergüenza, sin pasión, sin corazón. No meten”, manifestó Bonvallet sobre el Seba Vegas, quien cobra 40 mil dólares mensuales en el Cacique. Está en Pedrero cedido por los Rayados y ese contrato no incluye opción de compra para los albos.

Por cierto, también le cayó una crítica a Fernando Ortiz. Y los otros mediocampistas colocolinos. “Traen un entrenador perdedor, de dónde lo sacan. (Vicente) Pizarro, un partido bueno y otro malo Le faltan huevos. (Claudio) Aquino, una señora, compadre. Pa acá, pa allá. Con actitud, compadre. No hay pasión ni actitud en Colo Colo, así no se consigue nada”, expuso JP Bonvallet. Con pantomima incluida.

La imitación de JP Bonvallet al juego de Claudio Aquino. (Captura YouTube).

JP Bonvallet revienta a Colo Colo: Vegas y Aquino muy criticados

Para Jean Pierre Bonvallet, Sebastián Vegas y Claudio Aquino fueron muy reprobados en Colo Colo, según su paladar futbolístico. Pero hubo muchos jugadores apuntados para mal, algo que quizás exime a Fernando Ortiz por su estrepitoso debut como DT albo.

“Ponen a Leandro Hernández para verlo jugar. Ni la tocó porque se hace expulsar Vegas. Anda jugando con paracaidas, con estacas, con un chancho al hombro. No puede estar más lento. ¿Cómo juega en Colo Colo? Es una vergüenza”, aseguró sobre el defensor formado en las divisiones inferiores de Audax Italiano.

Prosiguió con la evaluación lapidaria. “Sale Hernández y entra (Emiliano) Amor. Un robot. Qué pasa con el trabajo físico en Colo Colo. Por eso está cagado el fútbol chileno. (Javier) Correa arriba. No se mueve, no se muestra”, apuntó Jean Pierre Bonvallet.

“Colo Colo representa a Chile. (Lucas) Cepeda mal partido, se contagia con la tropa de vagos que tiene de compañeros y de entrenador. Una vergüenza”, culminó el Bonva, siempre muy exagerado en tono para dar sus opiniones futboleras. Y como su padre, muchas veces certero.

