Desde 2015, todos los 18 de septiembre son recordados por la partida de Eduardo Bonvallet, un hombre que el tiempo lo mantiene más vigente que nunca a través de sus frases que se viralizan año tras año en las redes sociales.

Y alguien que es muy consciente de este “legado” es alguien que sigue sus pasos en estas plataformas, como su hijo Jean Pierre Bonvallet, quien actualmente tiene su canal de YouTube donde realiza análisis del fútbol chileno.

A 10 años del adiós del autodenominado “Gurú”, su primogénito conversó en exclusiva con RedGol para recordar lo que dejó este hombre no sólo en los futboleros del país, sino también en su familia, que año tras año le recuerda.

Bonvallet Jr. y el legado del “Gurú” a 10 años de su partida

“Para mí, sinceramente, estos diez años son muy importantes y a la vez me siento muy orgulloso. ¿Por qué? Es difícil que la gente siga recordando a un ser humano que ya se fue físicamente y que pasen diez años y siga haciendo trending topics casi todos los días“, fue lo primero que expresó Jean Pierre.

En ese aspecto, el hijo de Bonvallet agrega que “sus palabras, sus tweets siguen siendo virales, y eso que se fue hace mucho tiempo. Entonces, mi padre siempre dijo que él quería quedar como leyenda, que cuando él se fuera quería quedar como leyenda, y eso se está cumpliendo, y eso me llena de orgullo, para ser sincero”.

El hijo del “Gurú” reconoce que en esta década “recibo muchos mensajes de afecto, gente que salió de la depresión, gente que pudo sacar adelante sus carreras, gracias a los consejos de mi padre“, además de recibir presentes como videos e incluso cassettes con comentarios de su progenitor.

El heredero de “la pizarra”

Una de las cosas que marcaron el paso de Eduardo Bonvallet por la televisión fue su pizarra donde analizaba la táctica de la Selección Chilena y otros equipos, algo que su hijo continúa en su canal de YouTube (@Bonvallet7), la cual ya tiene 143 mil suscriptores.

Si bien Jean Pierre reconoce que todo comenzó “porque nadie te da pega, cuando falleció mi padre nadie me dijo ‘Bonva, ven a trabajar acá’, como productor, como esto u otro. Yo trabajé con mi padre fuera de cámara desde los 15 años”.

“Yo le realizaba la pizarra, entonces yo siempre supe mucho de fútbol, de táctica. Ahí fue que dije, voy a realizar un canal de YouTube. Comencé, la cosa se hizo viral y ahora somos 143 mil suscriptores“, finalizó el auténtico heredero de Bonvallet.

