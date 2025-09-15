ver también Campeón de la Copa Sudamerica revienta a Fernando Ortiz en Colo Colo: “Más de…”

Pocas semanas antes de que Colo Colo acordara el fichaje de Fernando Ortiz como director técnico, el argentino confesó su admiración por Ricardo Gareca, por quien fue dirigido en Vélez Sarsfield. De hecho, el Tano felicitó abiertamente las cualidades del Tigre en algunas facetas del rol.

Sobre todo, las declaraciones en las conferencias de prensa. Pues bien, luego de perder estrepitosamente ante la Universidad de Chile por 3-0 en la Supercopa, Ortiz recurrió a las tácticas de Gareca para no explicar la inefable decisión táctica que tomó en la oncena estelar.

Si los últimos dos Superclásicos antes de ese fueron parejos y quedaron uno por lado, fue porque los albos lograron emparejar a los azules en la zona media de la cancha. Pero el ex DT de Santos Laguna, donde perdió 14 de 17 partidos este año, apostó por otra cosa.

Fernando Ortiz le da indicaciones a Lucas Cepeda. (Andres Pina/Photosport).

Alineó a Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Claudio Aquino en un tridente ofensivo que literalmente vio pasar el balón ante el cuadrado que hizo Gustavo Álvarez con Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Javier Altamirano y Marcelo Díaz. “Respecto a decisiones tácticas, soy el entrenador que decide quizás buscar la mejor opción y que se vea un mejor Colo Colo”, dijo el DT. La primera obviedad.

“A veces resulta, a veces no resulta. Pero siempre con la intención del equipo grande que merece ir a un buscar resultado”, agregó el ex director técnico del América y el Monterrey de México, donde había dirigido al expulsado Sebastián Vegas. Antes de la roja al “6”, que fue dominado por Nicolás Guerra, Lucas Cepeda era lo único preocupante del Cacique.

Publicidad

Publicidad

Cuando estaba por recibir la segunda pregunta, quiso responderle al periodista Rodrigo Gómez, quien estaba al aire en vivo por Cooperativa Deportes. “Deme un segundito”, le pidió a su interlocutor. Y se dirigió al citado comunicador. “Yo contesté, no es que no quiera contestar nombres”, apuntó el estratego del Eterno Campeón.

Gómez retrucó. “Le decía que no quiso profundizar en lo del mediocampo”, pues efectivamente Ortiz no explicó nada concreto. De todos modos, le dio un cierre al momento. “Yo busco siempre ser protagonista en Colo Colo”, fue la declaración de principios que dio el Tano. Una ridiculez, a juzgar por cómo se dio todo.

Publicidad

Publicidad

ver también Aseguran que Colo Colo está peor desde la llegada de Fernando Ortiz: “Retrocedió”

Ortiz sigue el ejemplo de Gareca tras su primera gran vergüenza con Colo Colo

Luego de replicar al pie de la letra el estilo de Gareca, quien solía explicar con vaguedades y frases hechas muy generales casi cualquier situación, Fernando Ortiz valoró a sus pupilos de Colo Colo. “Quiero destacar el esfuerzo de mis jugadores”, introdujo el otrora zaguero central formado en Boca Juniors.

Fernando Ortiz tuvo un debut calamitoso con Colo Colo. (Andres Pina/Photosport).

“Ante una situación adversa en resultado y situaciones que quizás no predominan en un juego, el carácter de mis jugadores para ir a buscar el empate es valorable. Segundo, quiero felicitar al rival”, fueron las escuetas palabras de Ortiz para el Romántico Viajero.

Publicidad

Publicidad

Y siguió, fiel al estilo Gareca, sin dar señales de su pensamiento real. “Primero hay que hacer una autocrítica. Nos ganaron, hay que aceptarlo y felicitarlos”, sentenció Fernando Ortiz, quien debe agradecer que tendrá un largo receso para afinar detalles y mejorar la escuálida presentación que hizo su equipo en el estadio Santa Laura ante el marco lamentable de público por la decisión de la ANFP en esta controvertida Supercopa.