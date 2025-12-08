Uno de los grandes responsables del papelón de Colo Colo en la temporada 2025 es el entrenador Jorge Almirón, quien armó un plantel totalmente desbalanceado y pidió fichajes que nunca rindieron.

Tras una pésima campaña a nivel local e internacional, el argentino pudo llegar a un acuerdo económico con Blanco y Negro para terminar de forma anticipada su contrato con el equipo chileno.

Almirón está libre tras su paso por el Cacique, sin embargo, su cesantía puede acabar en el corto plazo, debido a que recibió el llamado de un viejo conocido.

Jorge Almirón puede volver a Boca Juniors

Jorge Almirón tiene la opción de volver a dirigir a Boca Juniors, debido a la información que dio a conocer TyC Sports.

El equipo de Carlos Palacios quedó eliminado en las semifinales del Torneo de Clausura Argentino, tras caer por 1-0 en La Bombonera ante Racing Club, por lo que Juan Román Riquelme, presidente del club Xeneize, no tiene claro mantener a Claudio Úbeda como entrenador.

Almirón se fue de Boca a finales de 2023, tras perder la final de la Copa Libertadores, y en 2024 llegó a Colo Colo, donde estuvo un año y medio, saliendo campeón, pero yéndose por la puerta chica del estadio Monumental.

La situación de Claudio Úbeda y su staff técnico no está definida y Riquelme ya está pensando en alternativas para la temporada 2026.