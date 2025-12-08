Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Argentina

Sorpresa total: Jorge Almirón suena fuerte en Boca Juniors tras irse muy mal de Colo Colo

El entrenador argentino aparece en el radar del cuadro Xeneize luego de la eliminación ante Racing en el Torneo de Clausura,

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Jorge Almirón puede volver a dirigir.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTJorge Almirón puede volver a dirigir.

Uno de los grandes responsables del papelón de Colo Colo en la temporada 2025 es el entrenador Jorge Almirón, quien armó un plantel totalmente desbalanceado y pidió fichajes que nunca rindieron.

Tras una pésima campaña a nivel local e internacional, el argentino pudo llegar a un acuerdo económico con Blanco y Negro para terminar de forma anticipada su contrato con el equipo chileno.

Almirón está libre tras su paso por el Cacique, sin embargo, su cesantía puede acabar en el corto plazo, debido a que recibió el llamado de un viejo conocido.

Ex Colo Colo revienta a Arturo Vidal tras berrinche: “Mal compañero”

ver también

Ex Colo Colo revienta a Arturo Vidal tras berrinche: “Mal compañero”

Jorge Almirón puede volver a Boca Juniors

Jorge Almirón tiene la opción de volver a dirigir a Boca Juniors, debido a la información que dio a conocer TyC Sports.

El equipo de Carlos Palacios quedó eliminado en las semifinales del Torneo de Clausura Argentino, tras caer por 1-0 en La Bombonera ante Racing Club, por lo que Juan Román Riquelme, presidente del club Xeneize, no tiene claro mantener a Claudio Úbeda como entrenador.

Jorge Almirón suena en Boca. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Jorge Almirón suena en Boca. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Publicidad

Almirón se fue de Boca a finales de 2023, tras perder la final de la Copa Libertadores, y en 2024 llegó a Colo Colo, donde estuvo un año y medio, saliendo campeón, pero yéndose por la puerta chica del estadio Monumental.

La situación de Claudio Úbeda y su staff técnico no está definida y Riquelme ya está pensando en alternativas para la temporada 2026.

Definido: la reunión clave que puede terminar con la estadía de Fernando Ortiz en Colo Colo

ver también

Definido: la reunión clave que puede terminar con la estadía de Fernando Ortiz en Colo Colo

Lee también
Ronald Fuentes se va de Ñublense y teme secuelas del favor a Colo Colo
Chile

Ronald Fuentes se va de Ñublense y teme secuelas del favor a Colo Colo

Audax le deja el camino libre a la gran obsesión alba en el mercado
Chile

Audax le deja el camino libre a la gran obsesión alba en el mercado

Interesa en los grandes, fue figura ante Colo Colo y recuerda a su ex DT
Chile

Interesa en los grandes, fue figura ante Colo Colo y recuerda a su ex DT

Cumplió las expectativas pero la U decidió desecharlo: ¡Otro adiós azul!
U de Chile

Cumplió las expectativas pero la U decidió desecharlo: ¡Otro adiós azul!

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo