Colo Colo

El palo de Javier Correa a U. de Chile: “Si empiezas a llorar y hacer denuncias…”

Javier Correa se refirió a la rivalidad de Colo Colo con U. de Chile y dejó un picante mensaje para los azules.

Por Javiera García L.

Habló Javier Correa
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTHabló Javier Correa

La rivalidad entre Colo Colo y U. de Chile tomó un tono bastante picante después de que los albos remontaran y dejaran sin título a los azules en 2024. Este año, la U cobró venganza en el Superclásico en el Nacional y en la Supercopa, superando al Cacique.

Javier Correa ha sido un personaje central en esta disputa. Su frase de “la tienen recontra adentro” cuando Colo Colo ganó el título en 2024, además de la denuncia de la U contra él después del Superclásico en el Monumental este año, lo han puesto al medio de las polémicas.

Ahora, el delantero habló sobre el tema en PicadoTV Chile. “Me da vergüenza, pero es lo que yo digo del show. Es la parte del show. Cuando uno gana, está todo bien, no pasa nada, pero cuando tú pierdes, no puedes llorar. Perdiste, a tu casa, chau, es así”, partió diciendo.

Igualmente, aseguró que su frase después del título de Colo Colo jamás fue dirigida a los azules. “Yo no dije que era para la gente de la U, cada uno se pone el poncho que quiere. Yo a la gente de la U la respeto, todo bien cuando ellos ganan”, complementó Javier Correa.

Esto dijo Javier Correa sobre U. de Chile | Photosport

Esto dijo Javier Correa sobre U. de Chile | Photosport

Javier Correa y la polémica con U. de Chile: “Te la tienes que aguantar”

“Y si ellos van mejor, está bien, joya, después me toca a mí, pero te la tienes que aguantar, si no te la aguantas y empiezas a llorar y a hacer denuncias…”, concluyó el delantero.

Publicidad

Cabe recordar que desde U. de Chile amenazaron con llevar a Javier Correa al Tribunal de Disciplina por supuestos insultos a Michael Clark. “Hemos estado en cosas bastante más importantes que ver al señor Correa, pero cuando queramos hacerlo, lo vamos a hacer“, dijo el presidente de Azul AZul.

