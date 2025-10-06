El terrible centenario que ha tenido Colo Colo tiene a los hinchas muy atentos con lo que será el armado del plantel del 2026. No son pocos quienes piden la salida de varios jugadores y todo indica que les darán en el gusto, ya que se viene un éxodo masivo.

Si bien todavía no asegura su continuidad clasificando a una copa internacional, Fernando Ortiz ya comienza a mover los hilos de cara a la próxima temporada. Y es que si bien en la última semana se conocieron a cuatro nombres que tienen los días contados, ahora la lista aumentó considerablemente.

A Mauricio Isla, Sebastián Vegas, Emiliano Amor y Alexander Oroz se suman ocho nombres más entre prescindibles y en evaluación. Todo se analizará a fin de año, donde se tomarán decisiones ya con el futuro del Cacique definido.

Fernando Ortiz deja a 12 jugadores con un pie afuera de Colo Colo

En Colo Colo no se harán problemas y buscarán renovar su plantel de cara a la temporada 2026. Más allá de que en lo económico las cosas no están bien, en el Cacique apuestan por salidas más que llegadas para poder afirmar a un equipo que no vio una en el año del centenario.

Varios de los jugadores de Colo Colo empiezan a armar sus maletas para el 2026, incluido el capitán Esteban Pavez. Foto: Photosport.

En la última edición de DaleAlbo AM el periodista Edson Figueroa reveló una lista de jugadores que pueden partir. “Esto es hoy. Queda campeonato, jugadores con contrato y hay que ver si Colo Colo logra los objetivos de clasificar a competencias internacionales”, comenzó advirtiendo.

El reportero albo abrió con los jugadores que tienen todo listo o avanzan para poder quedarse un año más en el Estadio Monumental. Estos son Fernando De Paul, Jonathan Villanueva, Jonathan Villagra, Erick Wiemberg, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Vicente Pizarro, Arturo Vidal, Javier Correa, Alan Saldivia y Lucas Cepeda. Estos dos últimos, a la espera de ofertas desde el extranjero como la única razón por la que podrían partir.

De ahí en más comienzan las posibles salidas. En la lista de prescindibles aparecen los ya mencionados Emiliano Amor, Mauricio Isla y Sebastián Vegas, a los que se suman algunas sorpresas: Bruno Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, Cristian Riquelme, Esteban Pavez y Salomón Rodríguez. El capitán y el delantero que llegara como la carta de gol para este año pueden irse tras un 2025 para el olvido, cumpliendo así el deseo de los hinchas.

Finalmente la lista tiene a jugadores en evaluación, principalmente porque Fernando Ortiz tiene a dos que no ha podido ver por lesiones como Óscar Opazo y Alexander Oroz. Los otros son Claudio Aquino y Marcos Bolados, a los que se les hará un análisis de aquí a fin de año para tomar una decisión.

A este panorama hay que sumarle a los 15 jugadores a préstamo que deben volver. “De los jugadores jóvenes, será evaluación en conjunto entre Héctor Tapia y Fernando Ortiz“, sentenció el reportero albo.

Fernando Ortiz se juega seguir al mando de Colo Colo con una clasificación a copas internacionales, pero ya piensa en el plantel del 2026. El Tano quiere limpiar y ordenar la casa del Cacique para así devolverle la identidad a un equipo que la perdió en el año del centenario.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Fernando Ortiz sigue trabajando en Colo Colo intentando asegurar una copa internacional que le permita seguir en la banca. El Cacique disputará un amistoso ante Deportes Puerto Montt este miércoles 8 de octubre desde las 20:00 horas en el Estadio Chinquihue.

