El parón por el Mundial Sub 20 está permitiendo que los equipos del fútbol comiencen a adelantar la planificación de lo que será el 2026. Uno de ellos es Colo Colo, elenco que buscará sanar varias heridas en la próxima temporada tres un año desastroso.

Para poder levantarse el armado del plantel será clave. Y ojo, que no hablamos solo de los refuerzos que podrían llegar en el próximo mercado de pases, sino que también de los jugadores que se marcharían tras haber cumplido con su ciclo.

Sabido es que jugadores como Mauricio Isla, Sebastián Vegas, Emiliano Amor y Alexander Oroz estarían viviendo sus últimas semanas en el club al terminar contrato en diciembre. Sin embargo, no son los únicos que armarán maletas en unos meses más.

La inesperada salida que remece al Cacique

De acuerdo a información entregada por el periodista Daniel Arrieta en TNT Sports, uno de los jugadores que también se marcharía es Cristián Riquelme. El defensor, que ha jugado poco y nada desde su arribo hace un año, no tendría lugar pensando en el 2026.

El comunicador aseguró que “hay otra lista de futbolistas como, por ejemplo, Cristián Riquelme, que está siendo parte de los entrenamientos pero prácticamente no ha jugado en este 2025”.

Cristián Riquelme se iría de Colo Colo sin haber jugado casi nada en el club. | Foto: Photosport.

“Entonces ahí también marcaría otro jugador que creo que se le va a buscar una salida o para que vaya a préstamo o para terminar el contrato de manera anticipada. Así más o menos se marca el panorama de Colo Colo”, agregó.

Cabe recordar que Riquelme llegó desde Everton para ser una alternativa en el puesto de lateral izquierdo. Sin embargo, cuando no ha estado Wiemberg como titular se ha optado por otros jugadores en ese puesto, como es el caso de Daniel Gutiérrez.

Los números de Cristián Riquelme en Colo Colo

Desde su arribo al Cacique a mediados del 2024 el jugador de 21 años apenas ha jugado un total de siete partidos, siendo cinco en la Liga de Primera y dos por Copa Chile. No registra ni goles ni asistencias en 217 minutos de acción.

