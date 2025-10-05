La definición del año: Real Betis de Pellegrini logra un infartante triunfo y desbanca al Sevilla

El arranque de la temporada en la Liga de España está muy emocionante y los chilenos son protagonistas, porque a primera hora hizo historia el Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, para luego dar paso a una emocionante victoria del Real Betis de Manuel Pellegrini.

El equipo del Ingeniero sumó una más que emotiva victoria ante Espanyol en Barcelona, donde ganó por 2-1 y todo se definió en el último segundo del partido.

El cuadro sevillano logró un triunfo que le permite soñar en el arranque de la temporada y hace ilusionar a los hinchas béticos.

Real Betis gana un partidazo que se define en el final

El cuadro del entrenador chileno tuvo que dar vuelta las acciones, porque el equipo catalán abrió la cuenta a los 15 minutos gracias a la aparición de Pol Lorenzo.

Pero los andaluces en un abrir y cerrar de ojos remontaron el marcador. Primero igualó el colombiano Cucho Hernández (54′) y luego el marroquí Ez Abde (63′) puso el desnivel.

Manuel Pellegrini sufrió en la banca de Betis. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Lo más emocionante se produjo a los 113 minutos, sí, 13′ de agregado, cuando el arquero bético Pau López le contuvo un lanzamiento penal a Javier Puado.

Real Betis queda en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 15 puntos y desbanca al Sevilla, que tiene 13 unidades.

La tabla de posiciones de la Liga de España

