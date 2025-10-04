Lucas Cepeda es sin lugar a duda uno los mejores jugadores que actualmente tiene Colo Colo y el fútbol chileno. Con 22 años en el cuerpo el delantero es fijo en el Cacique y en la selección, siendo de los futbolistas más exportables del medio.

Sin embargo, el mercado europeo para la temporada 2025-26 pasó y el jugador no se movió del Estadio Monumental, algo que llamó bastante la atención en el medio.

Pues bien, esto fue antojadizo. Así lo dejó en claro el periodista Rodrigo Hernández, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio destapó las razones para entender la permanencia de Cepeda en el fútbol chileno.

Las razones por las que Lucas Cepeda no se fue a Europa

El periodista partió diciendo que “lo que nosotros sabemos de primerísima fuente es que Cepeda tiene varias contras. Como jugador sabemos el potencial que tiene, pero cuando el mercado europeo lo evaluó, vio la campaña de este año, donde fue mala a nivel de club y buena a nivel de selección”.

Después, cuando estuvo en la órbita de algunos equipos y no era la única carta… Hoy los jugadores chilenos compiten con jugadores que están en la MLS o en ligas de segundo orden en Europa. Ahí un jugador chileno, que está a 14 horas de cualquier tema personal, es una contra”, agregó.

Lucas Cepeda se transformó en en fijo de Colo Colo y la selección chilena. | Foto: Photosport.

Para cerrar, el que más sabe avisó que “tampoco tiene pasaporta comunitario y no habla inglés. O sea, en la ecuación el equipo tiene que estar muy convencido para llevarse a un chileno. Hoy si un chileno va a la terna final, tiene muchas contras para ser fichado”.

Los números de Lucas Cepeda en Colo Colo

Desde su arribo al Cacique el atacante de 22 años ha jugado 65 partidos, donde ha convertido 13 goles y entregado ocho asistencias en 4.543 minutos. Con los albos ha ganado el Campeonato Nacional y la Supercopa 2024.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Liga de Primera 2025?

El próximo partido de los albos será ante Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso el domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas. Este duelo será válido por la fecha 24.

