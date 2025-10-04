Palestino tendrá nueva cara, un fashion emergency al estadio Municipal de La Cisterna que el fútbol chileno había esperado por décadas: el recinto donde ejerce su localía el cuadro tetracolor ya tiene instaladas las torres de iluminación.

Por años El Tino debió programar sus duelos con luz natural ante la inexistencia de iluminación artificial en La Cisterna. Pero eso se acaba y las nuevas torres permitirán realizar duelos de noche.

Y fue el mismo club quien compartió una postal aérea de cómo se ven las cuatro torres de iluminación instaladas. Con las estructuras listas ya sólo falta el último detalle: los focos.

Notable postal, gran paso y la emoción de Palestino

“¡Emocionante! Así lucen las cuatro torres de iluminación artificial del estadio Municipal de La Cisterna“, publicó Palestino en sus redes sociales junto a la foto respectiva del recinto deportivo.

Palestino prenderá las luces: estadio de La Cisterna ya tiene instaladas las primeras torres de iluminación de su historia. (Foto: Palestino)

Las obras para dejar el estadio de La Cisterna con iluminación comenzaron el pasado lunes 29 de septiembre, y en menos de una semana las torres están prácticamente listas.

Y ya hay fecha para inaugurar la luz de Palestino: los árabes vuelven a la acción contra Universidad de Chile en calidad de visita el 13 de octubre. En el duelo siguiente recibirán a Everton, despidiendo el sol el estreno de las nuevas torres de iluminación el viernes 24 de octubre.

De esta forma, Palestino no sólo podrá acceder a horarios nocturnos en la Liga de Primera o la Copa Chile. También podrá disputar en casa los duelos de Copa Libertadores o Copa Sudamericana gracias a la nueva iluminación del estadio Municipal de La Cisterna.