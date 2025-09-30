Palestino es un equipo que hace rato se acostumbró a jugar los torneos de la Conmebol. Ya sea la Copa Libertadores o Copa Sudamericana, los árabes se instalaron en ese grupo de equipos chilenos que nos representan en el arena internacional año a año.

Sin embargo, su participación no ha podido ser del todo perfecta. Y ojo, que no hablamos de malas campañas, sino de la imposibilidad de jugar estos importantes partidos en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Lamentablemente el recinto no cuenta con la iluminación que exige la Conmebol para esta clase de partidos, viéndose obligado a tener que movilizarse al Estadio Nacional, el Santa Laura o incluso regiones para ejercer su localía. Por suerte, esto está punto de cambiar.

La renovación que Palestino anuncia para su estadio

La dirigencia árabe se ha sabido mover para solucionar este tema durante estos meses, teniendo ya a la mano la opción de por fin tener iluminación artificial para jugar partidos de noche en su recinto.

Así lo dejaron en claro en redes sociales, donde Palestino anunció la instalación de sus nuevas torres de luz artificial. Estos trabajos se están desarrollando para aprovechar el parón por el Mundial Sub 20 y no impedirán que los baisanos mantengan su localía en La Cisterna.

El Municipal de La Cisterna por fin tendrá torres de iluminación. Con esto, los árabes podrán jugar partidos nocturnos en su casa. | Foto: Palestino.

“De oriente nos llega la luz. Este 29 de septiembre comenzó la instalación de las torres de iluminación artificial en el Estadio Municipal de La Cisterna. Estamos contentos de cerrar el aniversario de nuestro estadio con esta noticia que marca un nuevo hito en la historia de nuestro club”, declararon en el Tino Tino.

Cabe destacar que los dirigidos por Lucas Bovaglio marchan en la sexta posición de la Liga de Primera con 39 puntos tras 23 partidos jugados. Por ahora están clasificando a la Copa Sudamericana, pero están a solo una unidad del Chile 3 de la Libertadores y a dos del Chile 2.