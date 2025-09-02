ver también Lo desechó Unión, ahora tiene 1.108' en Palestino y sueña con Mundial Sub 20

Un verdadero baldazo de agua fría recibió Palestino tras la buena victoria por 2-1 sobre Unión La Calera el pasado viernes. Pese al triunfo, los árabes lo pasan pésimo tras conocerse la grave lesión que sufrió una de sus figuras.

Hablamos de Ariel “Chucky” Martínez, quien en el inicio del segundo tiempo tuvo un movimiento bastante desafortunado en la cancha del Nicolás Chahuán Nazar que lo obligó a dejar el mediocampo del equipo para ingreso de Pablo Parra.

Pues bien, en las últimas horas se ratificó el peor de los escenarios para el jugador de 31 años: una rotura del ligamento cruzado anterior que lo dejará fuera de acción por lo que resta de la temporada.

De acuerdo a lo información por la escuadra tricolor, Martínez será operado en los próximo días y tendrá una recuperación que se extenderá de cuatro a seis meses. Así las cosas, Lucas Bovaglio pierde a uno de los pilares en la mitad de la cancha para el último tercio del torneo, donde el Tino es segundo con 39 puntos.

Ariel Martínez en este 2025 ha sido uno de los pilares en el mediocampo de Palestino. | Foto: Photosport.

Los números de Ariel Martínez en este 2025

En esta temporada con los árabes Martínez ha disputado 32 partidos, siendo 18 por la Liga de Primera, nueve en la Copa Sudamericana y cinco en la Copa Chile. Suma dos goles y tres asistencias en 2174 minutos de acción.

El próximo partido de Palestino

Los árabes volverán a la acción este domingo 7 de septiembre desde las 15:00 horas ante Cobresal en El Salvador. Este duelo será válido por la fecha 16 pendiente de la Liga de Primera 2025.