Palestino volvió al triunfo con victoria por 1-2 contra Unión La Calera, por la fecha 22 de la Liga de Primera, en el estadio Nicolás Chahuán Nazar. A espera del Superclásico de Universidad de Chile como visita contra Colo Colo, los árabes se toman el segundo lugar de la tabla.

Sebastián Sáez pudo abrir la cuenta para La Calera con un cabezazo a boca de jarro en los 4′, pero el balón dio en el segundo. Hasta que llegó el gol del Tino en los 21′ con un remate cruzado de Ian Garguez desde dentro del área tras las paredes entre Joe Abrigo y Bryan Carrasco.

Ya en el segundo tiempo, La Calera empató con el cabezazo de Sebastián Sáez en los 57′ tras la habilitación de Felipe Campos. En los 62′ pudo anotar Palestino, pero el disparo de Pablo Parra fue interceptado por Franco Lobos.

A los 71′ se salvó La Calera tras la aparición de Bryan Carrasco: el remate lo alcanza a manotear Jorge Peña, el balón dio en el palo y Jonathan Benítez no alcanzó a capturar el rebote. De contra, en los 72, Franco Lobos tuvo el gol calerano, pero su disparo dio en el travesaño.

El gol del triunfo: Palestino golpea a la U previo al Superclásico

En los 85′ se cobró penal para el Tino y Junior Arias decretó el definitivo 1-2 para el triunfo árabe desde los doce pasos (88′). La Calera llegó a ocho duelos sin ganar.

Con el triunfo Palestino trepa al segundo lugar de la tabla con 39 puntos y un partido menos, seguido de la U (38 con un partido pendiente y el Superclásico por delante), y Audax Italiano (37), con Coquimbo como puntero con 50 unidades. La Calera se queda 11° con 23 positivos.

El próximo desafío de Palestino será como visita ante Cobresal, mientras La Caleras necesita volver al triunfo urgente, como local ante Everton.

